Giallo per Tagliafico durante Argentina Capo Verde: non ha rispettato il protocollo IFAB. Cosa è successo

Tagliafico si è reso protagonista di un vero e proprio giallo durante Argentina Capo Verde: il protocollo IFAB non è stato rispettato

Il match tra Argentina e Capo Verde si è ufficialmente consacrato come uno degli incontri più spettacolari, intensi ed emozionanti di questi Mondiali 2026. La selezione africana è riuscita a gettare il cuore oltre l’ostacolo, alzando un autentico muro difensivo impreziosito dalle miracolose parate di Vozinha. Una resistenza eroica che è stata capace di imbrigliare i fitti attacchi guidati da Leo Messi, trascinando la contesa fino ai tempi supplementari e mantenendo incredibilmente vivo il sogno di un clamoroso passaggio del turno.

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Adrenalina pura nei supplementari: decide l’autogol di Diney

I trenta minuti di extra-time si sono trasformati in un finale al cardiopalma in cui è successo praticamente di tutto. A sbloccare l’equilibrio ci ha pensato Lisandro Martinez al 92′, portando provvisoriamente in vantaggio l’Albiceleste. Capo Verde, tutt’altro che domato, ha risposto colpo su colpo trovando un il pari con Cabral, gol che ha fatto esplodere la gioia dei tifosi africani. A decidere l’infuocato match è stato però un episodio sfortunatissimo nelle battute conclusive: l’autogol di Diney che ha regalato il definitivo 3-2 all’Argentina, spezzando le speranze della nazionale capoverdiana.

La ricostruzione del caso Tagliafico al minuto 115

Oltre alle tantissime emozioni sul terreno di gioco, il post-partita è stato pesantemente infiammato da una fitta scia di polemiche per un presunto errore nell’applicazione del regolamento. Sotto la lente d’ingrandimento della moviola è finito un episodio avvenuto precisamente al 115‘ del secondo tempo supplementare.

Nel corso di una concitata mischia nell’area di rigore dell’Argentina, il difensore Nicolas Tagliafico ha riportato una piccola emorragia al naso in seguito a un duro scontro aereo. Dopo che il calciatore è stato prontamente soccorso dallo staff medico, il direttore di gara Fischer gli ha chiesto di uscire temporaneamente dal terreno di gioco per sostituire la maglia sporca di sangue, come previsto dalle norme vigenti. Con il gioco fermo in attesa della battuta di un calcio d’angolo per Capo Verde, il direttore di gara ha però atteso che Tagliafico completasse il cambio e rientrasse in campo prima di fischiare la ripresa del gioco.

Le proteste di Capo Verde e il protocollo IFAB

Proprio questa gestione del tempo ha scatenato la forte indignazione e le accese lamentele da parte della panchina e dei giocatori di Capo Verde. Secondo il protocollo IFAB, infatti, un calciatore che viene soccorso dai medici all’interno del rettangolo verde sarebbe dovuto rimanere out dal campo per almeno 1 minuto dopo la ripresa del gioco, costringendo la propria squadra a difendere in momentanea inferiorità numerica.

Fischer non ha applicato questa specifica procedura di attesa a gioco avviato, congelando invece l’azione del corner e permettendo all’Argentina di non rimanere in 10 in un momento cruciale del match. Un episodio da moviola che lascia una profonda ferita e tantissimo amaro in bocca a un Capo Verde autore di un’impresa solo sfiorata.