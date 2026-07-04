Vergogna social dopo Olanda Marocco: la Federazione olandese denuncia insulti razzisti

Olanda Marocco, la Federazione olandese ha denunciato insulti razzisti dopo il match dei sedicesimi dei Mondiali

L’eliminazione dell’Olanda dalla Coppa del Mondo 2026 ha lasciato uno strascico decisamente amaro, e non solo per mere questioni sportive. Al termine della vibrante e tesa sfida degli ottavi di finale contro il Marocco, conclusasi con una sconfitta per 3-2 alla lotteria dei calci di rigore (dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari e supplementari), il web si è trasformato nell’ennesimo, triste palcoscenico per l’odio e l’intolleranza.

I bersagli di questa vile ondata di insulti discriminatori e razzisti sono stati Justin Kluivert, Crysencio Summerville e Quinten Timber, colpevoli unicamente di aver fallito i propri tiri dal dischetto. Mentre Wout Weghorst e Teun Koopmeiners sono riusciti a realizzare le rispettive conclusioni per gli Oranje, gli errori del trio hanno spianato la strada al successo della nazionale africana, sigillato dalle esecuzioni perfette di Rahimi, Talbi e Saibari. Una delusione calcistica che, in modo del tutto inaccettabile, ha scatenato la parte più tossica dei social network.

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La Federazione calcistica dei Paesi Bassi (KNVB) ha deciso di non restare a guardare. Dopo aver prontamente segnalato la valanga di commenti al Meld.Online Discriminatie — l’agenzia olandese preposta alla raccolta di segnalazioni per crimini d’odio e razzismo su internet — i vertici del calcio olandese hanno compiuto un passo ulteriore e decisivo, presentando una denuncia penale formale.

“Purtroppo, non è mai possibile essere completamente esaustivi nell’individuare e combattere ogni singolo commento razzista online“, ha fatto sapere la Federazione attraverso un comunicato ufficiale. “Tuttavia, la Federazione vuole mandare un segnale estremamente chiaro: esistono dei limiti inviolabili e, per coloro che decidono di oltrepassarli, ci saranno delle conseguenze reali“.

L’esposto ufficiale si configura come “denuncia di insulto collettivo contro le persone che hanno pubblicato commenti razzisti online riguardanti la nazionale olandese“. La KNVB ha inoltre confermato di essere in stretto e costante contatto con il Pubblico Ministero, a cui sta inoltrando tutti i profili e i casi passibili di procedimenti penali.

Un’azione forte e doverosa per ricordare che il calcio, pur nutrendosi di grande passione, non deve mai diventare un pretesto per lo sfogo di discriminazioni e razzismo dietro allo scudo di uno schermo.