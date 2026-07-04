Moviola Canada Marocco: gli episodi dubbi del match diretto da Michael Oliver

Moviola Canada Marocco: gli episodi dubbi del match, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026

Moviola Canada Marocco: gli episodi dubbi del match diretto dall’arbitro Michael Oliver, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026.

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PRIMO TEMPO

La prima situazione importante si ha al 7′, con Ounahi che prende una botta in testa, Oliver ci mette troppo tempo a fermare il gioco. Approccio di gara molto determinato da parte del Canada, match comunque molto corretto a eccezione degli interventi su Hakimi, che guadagna due falli nel giro di pochi minuti. Al 20′ giallo per Halhal, che entra in netto ritardo su Oluwaseyi, Oliver vuol far capire che questi contatti non sono accettabili e, a tal proposito, ferma il gioco non concedendo la regola del vantaggio. Al 37′ Buchanan supera Mazraoui che lo atterra, l’arbitro concede fallo senza prendere ulteriori provvedimenti. Al 39′ si scatena una rissa dopo che Hakimi fa una spinta eccessiva su Laryea che reagisce, intervengono un po’ tutti e Oliver punisce i due, anche perché si è dovuto mettere in mezzo proprio fisicamente per evitare che vadano a contatto. Quarto cartellino dell’incontro per David, che va a trattenere Diaz bravo ad accelerare dopo una sterzata. Ancora un giallo per Ounahi che interviene da dietro, si sta facendo molto pesante il bilancio disciplinare per entrambe le squadre. Il gioco spezzetato produce un extra-time di 6 minuti. Ancora un’ammonizione per il Marocco, il reo è El Khannouss che non frena la sua corsa. Si va al riposo dopo ben 6 ammonizioni e 21 falli, una cifra abnorme, con una netta sproporzione: 15 commessi dal Canada, 6 dal Marocco.

SECONDO TEMPO

La ripresa si conferma agonistica come la prima frazione di gioco. Ounahi rischia il secondo giallo con una trattenuta che molla a un certo punto. Il Canada protesta a lungo appena dopo, quando proprio lui firma il vantaggio marocchino. La punizione che origina il gol nasce un fallo netto di De Fougerolles su Rahimi, un intervento da arancione. Cade Buchanan in area di rigore per spinta di Halhal, situazione “sanata” dalla posizione di fuorigioco del canadese. Ammonito al 67′ Larin che non ferma il suo slancio e va dritto su su Bono, la voglia di gol lo porta a travolgerlo. Inspiegabile l’assenza di cartellino per l’ex Fiorentina Amrabat, che vistosi superato da Eustaquio lo tratttiene poco prima che entri in area. Sono ben 8 i minuti di recupero. La sfida finisce con un numero di falli spropositato, non in linea con la tendenza del Mondiale: 38, 24 dei quali commessi dal Canada e 14 dal Marocco. Ben 8 gli ammoniti, nessuno dei giocatori che hanno preso il giallo era in diffida.