Onana al Trabzonspor, adesso è ufficiale il ritorno in prestito dal Manchester United

Onana torna Trabzonspor, nuova avventura in Turchia per il portiere camerunese che saluta il Manchester United per un nuovo prestito

Il Manchester United ha ufficializzato il trasferimento in prestito di André Onana al Trabzonspor per l’intera stagione 2026/27. L’operazione verrà completata una volta ottenute le consuete autorizzazioni internazionali e dopo la registrazione del giocatore, passaggi necessari per rendere pienamente operativo il trasferimento.

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Per il portiere camerunese si tratta di un ritorno al Papara Park, dove aveva già giocato nella scorsa stagione sempre con la formula del prestito. Una scelta che conferma la volontà del club turco di puntare ancora su un estremo difensore di esperienza internazionale e quella dello United di garantirgli continuità in un contesto già conosciuto.

Onana Trabzonspor, i numeri della scorsa stagione

La precedente esperienza di Onana al Trabzonspor è stata positiva. Il portiere ha raccolto 40 presenze tra tutte le competizioni, diventando uno dei protagonisti della stagione del club turco. Il suo rendimento ha contribuito al terzo posto conquistato in Süper Lig e al successo nella Coppa di Turchia, traguardo che ha rafforzato il legame tra il giocatore e l’ambiente.

Dopo un’annata vissuta da titolare, il ritorno in Turchia rappresenta per Onana una nuova occasione per giocare con continuità e consolidare il proprio percorso lontano da Manchester.

Onana Trabzonspor, il percorso al Manchester United

Arrivato al Manchester United nell’estate del 2023, André Onana ha totalizzato complessivamente 102 presenze con la maglia dei Red Devils. Dopo il buon rendimento mostrato in Turchia, il club inglese ha scelto di concedergli un’altra stagione in prestito al Trabzonspor, dove il camerunese potrà ritrovare spazio e centralità.

Nel proprio comunicato ufficiale, il Manchester United ha salutato il portiere augurandogli il meglio per la nuova stagione. Per Onana si apre così la seconda esperienza consecutiva con il club turco, in un ambiente che lo conosce già e nel quale avrà nuovamente la possibilità di essere protagonista.