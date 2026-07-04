De Siervo, il messaggio a Malagò: «Nuova collaborazione per il calcio italiano»

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, esprime la propria fiducia nel nuovo corso federale guidato da Malagò

Ai margini dell’evento benefico organizzato da Alessandro Moggi, è intervenuto Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A. Diversi i temi affrontati dal dirigente, a partire dal nuovo corso federale guidato da Giovanni Malagò, passando per il rapporto tra FIGC e Serie A, il momento della Nazionale italiana e la questione legata al calendario del campionato.

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De Siervo ha espresso fiducia nei confronti del nuovo presidente federale, sottolineando il clima positivo respirato nei primi passaggi istituzionali. Queste le sue parole:

«Ha grande esperienza ed è iniziato tutto con il piede giusto. In settimana c’è stato un bellissimo Consiglio federale, con grande partecipazione e collaborazione. Ora è chiamato a fare le prime scelte: mi auguro che quanto pianificato possa vedere la luce al più presto».

De Siervo Serie A, il rapporto con la FIGC

L’amministratore delegato della Lega Serie A si è poi soffermato sul rapporto tra il massimo campionato italiano e la Federazione, evidenziando la necessità di costruire un sistema più equilibrato e funzionale.

Secondo De Siervo, alcune difficoltà della Nazionale hanno radici lontane e riguardano anche il peso della Serie A all’interno dell’organizzazione del calcio italiano. Il dirigente ha spiegato:

«Le origini di questa fase di appannamento della Nazionale risalgono a vent’anni fa, alla riforma Melandri del 2006. La Serie A in questi anni è stata marginalizzata e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Non è un tema di prepotenza, ma di organizzazione del sistema. Da questa nuova collaborazione possono nascere cose positive per tutto il calcio italiano».

Un passaggio significativo, che conferma la volontà della Lega Serie A di avere un ruolo più centrale nel processo di rilancio complessivo del movimento.

De Siervo Serie A, il tema Nazionale

Spazio anche alla situazione della Nazionale italiana, reduce da anni complessi e chiamata a ritrovare identità, risultati e senso di appartenenza. De Siervo ha sottolineato la responsabilità condivisa dell’intero sistema calcio:

«C’è grande voglia e grande bisogno di azzurro. Ci sono generazioni che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale: è una responsabilità che dobbiamo assumerci tutti. Il sistema sta facendo un’analisi profonda e anche la Serie A farà la sua parte».

Parole che richiamano l’urgenza di una ripartenza concreta, con la Serie A pronta a contribuire al percorso di rilancio degli azzurri.

De Siervo Serie A, calendario e stage della Nazionale

Infine, De Siervo ha affrontato il nodo del calendario, tema sempre più delicato tra impegni di club, competizioni internazionali e necessità della Nazionale. Il dirigente ha ricordato come gli spazi siano sempre più ridotti:

«Il calendario è scandito più dalle coppe internazionali che dal campionato ed è sempre più compresso. Non può essere spostato come spesso si racconta. Sugli stage, la Serie A aveva dato una disponibilità di massima, ma oggi tanti giocatori sono all’estero e diventa tutto più complicato. Bisogna fare tesoro degli spazi disponibili e portare i ragazzi nella condizione giusta al momento giusto».

Il messaggio è chiaro: serve una programmazione condivisa e realistica, capace di conciliare le esigenze della Serie A, della FIGC e della Nazionale italiana.