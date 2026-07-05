Paraguay Francia, la partita di Olise: il focus sulla prestazione dell’attaccante

Paraguay Francia, la partita di Olise: ecco l’analisi completa della prestazione dell’attaccante agli ottavi di finale del Mondiale

Uno dei protagonisti di Paraguay Francia, la gara valida per gli ottavi di finale del Mondiale 2026, è senza dubbio Michael Olise, attuale leader della classifica assistman di questa edizione del torneo a quota 5. Ecco la sua prestazione odierna nel dettaglio.

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La partita di Olise



PRIMO TEMPO



É lui a battere il calcio d’inizio lanciando il pallone a ridosso della linea di fondo. Nelle fasi iniziali sembra agire preferibilmente a destra, lasciando il centro della trequarti a Dembélé, ma ovviamente dovrebbe essere una situazione momentanea, lui ha il potere di spaziare dove vuole. Al 13′ parte e fa salire la squadra, un contrasto le getta a terra, continua a stazionare sulla fascia anche per dialogare frequentemente con Kounde. Al 17′ Dembélé lo trova in area di rigore, il fantasista non riesce a tenere la palla. Ancora imbeccato dal compagno, Olise tenta un cross che viene ribattuto in angolo. Al 29′ ancora scambi con Dembélé, il 7 mette il pallone in mezzo e nessuno raccoglie l’idea. Al 36′ dalla trequarti mette in area una palla da punizione, difesa del Paraguay in difficoltà, ne nasce un angolo. Al 37′ viene fermato su un dribbling al centro, non sta mettendo in mostra gli spunti dell’ultima gara. Stesa situazione qualche minuto dopo, sta patendo i raddoppi. Si va all’intervallo sullo 0-0, finora Francia (e Olise) molto al di sotto degli standard abituali, sta incidendo sicuramente anche il grande caldo.

SECONDO TEMPO

Primo pallone toccato, non passa con Cubas. Successivamente fallo tattico su di lui per evitare che la Francia esca bene dalla propria metà campo. Al 49′ prova a passare in mezzo a due, operazione che non riesce. Al 55′ non riesce a tenere in campo un pallone non facile da controllare. Poco dopo bene nel partecipare con due tocchi veloci a un’azione che porta all’ennesimo corner per la Francia. Buono il triangolo per mandare Digne sul fondo, ma non si passa fino a quando Mbappé non riuscirà a sbloccare dal dischetto la gara. All’84 Olise va via bene e ritarda lo scarico, pochi secondi dopo c’è un fallo su di lui: insomma, si accende a intermittenza e non ci sono giocate decisive. Molti tocchi ravvicinati con il nuovo entrato Cherki per fare passare il tempo con il pallone tra i piedi. Al 91′ ancora un fallo di Galarza su Olise. Battuto male un corner indiretto, la Francia concede al Paraguay una possibilità offensiva. Ammonito Olise per un litigio con Galarza che “sviene” senza che ci sia nient’altro se non una trattenuta di maglia. La Francia va avanti, Olise non ha fatto certo una grande partita ma tra caldo soffocante e gioco duro degli avversari non era certo semplice riuscire a brillare oggi.