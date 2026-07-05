L’Inter definisce l’arrivo di Ivan Provedel: Tzolakis era l’alternativa in caso di mancato accordo

L’Inter si prepara ad accogliere Ivan Provedel, ormai destinato a diventare un nuovo giocatore nerazzurro. Dopo una trattativa non semplice con la Lazio, il club milanese ha trovato l’intesa definitiva e, salvo sorprese, il portiere sarà a Milano nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche e completare l’iter che porterà alla firma del contratto.

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L’estremo difensore arriverà per una cifra vicina ai 3 milioni di euro e sottoscriverà un accordo triennale con un ingaggio di circa 1,5 milioni di euro a stagione. Un investimento che conferma la volontà della società di rafforzare il reparto con un profilo affidabile e già esperto del campionato italiano.

Nel frattempo emerge anche un interessante retroscena di mercato. Qualora la trattativa con la Lazio non fosse andata a buon fine, la dirigenza nerazzurra aveva già individuato un’alternativa concreta. Il nome seguito con particolare attenzione era quello di Konstantinos Tzolakis, giovane portiere dell’Olympiacos, considerato un’opzione credibile per il futuro della porta interista.

Alla fine, però, la scelta è ricaduta su Provedel, ritenuto il profilo ideale per garantire esperienza, affidabilità e continuità. La prossima settimana dovrebbe quindi segnare l’inizio ufficiale della sua nuova avventura con la maglia dell’Inter.