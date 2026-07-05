Il Barcellona rilancia per Rafael Leao: corteggiamento riaperto e valutazione rossonera definita

Il Barcellona torna a guardare con interesse a Rafael Leao. Un vecchio corteggiamento che può riaccendersi proprio mentre il Milan considera il numero 10 in uscita, nonostante l’arrivo di Rúben Amorim sulla panchina rossonera.

Le fiammate di Leao al Mondiale — l’ultima l’assist decisivo per Gonçalo Ramos, nuovo acquisto del Milan, nel successo del Portogallo contro la Croazia — non hanno cambiato la posizione del club, ma hanno riacceso i riflettori del mercato. Tra questi, anche quelli del Barça, che dopo l’operazione da 70‑89 milioni per Anthony Gordon è ancora alla ricerca di un altro rinforzo offensivo.

Il Barça torna su Leao: l’apertura di Mundo Deportivo

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L’edizione odierna di Mundo Deportivo apre con il rinnovato interesse del Barcellona per Leao. Non è la prima volta: già la scorsa estate il portoghese era stato accostato ai blaugrana insieme a Luis Díaz e Nico Williams, prima che il club virasse su Marcus Rashford per ragioni economiche (prestito con diritto di riscatto dal Manchester United).

Ora il quotidiano catalano, riprendendo anche indiscrezioni italiane, inserisce di nuovo Leao tra i profili valutati da Hansi Flick per l’attacco.

Il Milan fa il prezzo: 60‑70 milioni

Che Leao sia sul mercato non è un segreto. Il Milan valuta il suo cartellino 60‑70 milioni di euro, una cifra molto distante:

dai 150 milioni della clausola rescissoria,

della clausola rescissoria, dai 120 milioni richiesti due estati fa.

La posizione del Barcellona: ostacolo prezzo, idea prestito con obbligo

Il problema per il Barça è proprio la cifra. Il club ha rifiutato di pagare 30 milioni al Manchester United per riscattare Rashford, e affrontare un’operazione da 60‑70 milioni è complicato.

Ma la porta non è chiusa: Mundo Deportivo ipotizza un prestito con obbligo di riscatto a fine stagione, formula che potrebbe rendere l’affare più sostenibile. Il Milan, secondo il quotidiano, non scarterebbe questa possibilità.

Leao e le alternative: Premier e Liga nel mirino

Leao, sotto contratto fino al 2028, resta concentrato sul Mondiale e guarda a campionati competitivi come Premier League e Liga.

Ad oggi, però, le opzioni concrete sono altre:

sondaggi di Galatasaray e Fenerbahçe ,

e , un interesse superficiale del Tottenham di De Zerbi, che lo considera ma non lo mette in cima alla lista (davanti ci sono Kroupi del Bournemouth e Savinho del Girona).



