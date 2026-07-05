Chi è Diego Moreira? D’Amico in missione per regalare l’esterno a Gasperini: come potrebbe integrarsi nella Roma

Chi è Diego Moreira? D’Amico in missione per regalare l’esterno a Gasperini: l’ultima idea per la Roma. Caratteristiche tecniche e fisiche

La Roma continua a muoversi sul mercato tra vincoli di bilancio e priorità tecniche indicate da Gian Piero Gasperini. Il nuovo direttore sportivo Tony D’Amico lavora per individuare profili funzionali al progetto giallorosso, con l’attacco che resta un reparto centrale nelle valutazioni: il rinnovo di Paulo Dybala e l’arrivo di un’ala capace di giocare a sinistra sono tra i temi più caldi.

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Non c’è però solo il fronte offensivo. Gasperini avrebbe chiesto anche un esterno di fascia sinistra con caratteristiche più complete, in grado di alternarsi o sostituire Angelino, le cui condizioni fisiche restano da monitorare. L’arrivo di un profilo mancino e dinamico consentirebbe inoltre a Wesley di tornare stabilmente sulla corsia destra. In quest’ottica, secondo Il Messaggero, il nome seguito con attenzione è quello di Diego Manuel Jadon da Silva Moreira, esterno classe 2004 dello Strasburgo.

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Moreira Roma, una famiglia legata al calcio

Diego Moreira è nato in Belgio nel 2004 e proviene da una famiglia profondamente legata al calcio. Il nonno Helmut Graf ha avuto una lunga carriera tra Düsseldorf e Standard Liegi, prima di diventare allenatore. Il padre Almami Moreira, portoghese originario della Guinea-Bissau, ha giocato in club come Boavista, Amburgo, Standard Liegi e Partizan Belgrado.

Nel calcio attuale ci sono anche due cugini: Eric da Silva Moreira, oggi sotto contratto con il Nottingham Forest, e Carlos Mané, cresciuto nello Sporting Lisbona e reduce dall’esperienza al Kayserispor.

Moreira Roma, carriera tra Belgio, Portogallo, Chelsea e Strasburgo

Il percorso di Moreira è stato molto internazionale. Cresciuto nello Standard Liegi, si è trasferito giovanissimo al Benfica, dove ha completato una parte importante della propria formazione. Successivamente è stato acquistato dal Chelsea, ma con i Blues non ha trovato vero spazio in prima squadra.

Dopo un prestito al Lione, la svolta è arrivata con il trasferimento allo Strasburgo, club nel quale ha trovato continuità e centralità. Con i francesi ha completato una stagione di grande crescita, chiusa con 42 presenze, 5 gol e 9 assist tra campionato e coppe. Numeri che hanno aumentato l’attenzione attorno al suo profilo e lo hanno trasformato in uno degli esterni più interessanti del panorama europeo.

Moreira Roma, caratteristiche tecniche e fisiche

Moreira è un esterno mancino, moderno e molto duttile. Può giocare da ala, da quinto a tutta fascia o anche da terzino in una linea a quattro, anche se quest’ultima soluzione andrebbe verificata nel contesto tattico della Serie A.

Le sue qualità principali sono dribbling, progressione palla al piede, capacità di attaccare l’uomo e forza nelle conduzioni lunghe. Non è un giocatore statico: ama ricevere largo, puntare il diretto avversario e creare superiorità numerica. Fisicamente abbina rapidità, resistenza e buona capacità di coprire tutta la corsia, aspetto fondamentale per un sistema esigente come quello di Gasperini.

Moreira Roma, come si integrerebbe con Gasperini

Moreira Roma, come si integrerebbe con Gasperini – CalcioNews24.com

Nella Roma di Gasperini, Moreira potrebbe diventare un profilo prezioso soprattutto da quinto sinistro. In un sistema a tre, avrebbe il compito di dare ampiezza, spingere alto, attaccare lo spazio e allo stesso tempo abbassarsi in fase difensiva.

Il suo arrivo permetterebbe alla Roma di avere un esterno più verticale, aggressivo e adatto alle richieste atletiche del tecnico. Il nodo resta economico: secondo Il Messaggero, la valutazione dello Strasburgo sarebbe alta, intorno ai 40 milioni di euro, anche per la presenza del gruppo BlueCo, intenzionato a valorizzare il giocatore. Per questo servirà un lavoro diplomatico importante, con Jorge Mendes chiamato eventualmente a facilitare il dialogo tra le parti.