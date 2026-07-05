Renard, addio ufficiale alla Tunisia dopo il Mondiale: il ct lascia dopo appena due partite

Renard e la Tunisia, avventura già finita dopo l’eliminazione: il ct saluta dopo esser subentrato a Lamouchi a Mondiale in corso

Si chiude dopo appena due partite l’avventura di Hervé Renard sulla panchina della Tunisia. Il tecnico francese ha annunciato ufficialmente il proprio addio dopo l’eliminazione della nazionale tunisina dal Mondiale, arrivata al termine di una fase a gironi estremamente complicata.

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Renard era stato chiamato durante il torneo per provare a cambiare il corso della competizione, subentrando a Sabri Lamouchi, esonerato dopo il primo incontro. Il cambio in panchina, però, non ha prodotto la reazione sperata. La Tunisia ha infatti perso entrambe le gare successive del girone, uscendo sconfitta contro Giappone e Olanda con lo stesso risultato: 3-1.

Un bilancio pesante, che ha portato alla separazione immediata tra il commissario tecnico e la federazione tunisina. La missione di Renard, arrivato con l’obiettivo di tenere viva la speranza qualificazione, si è dunque conclusa senza riuscire a evitare l’eliminazione.

Renard Tunisia, il messaggio di addio del tecnico francese

Come riportato dall’ANSA, l’ormai ex ct ha voluto salutare la Tunisia con un messaggio di ringraziamento nei confronti della federazione e della nazionale. Queste le sue parole:

«Prima della mia partenza, desidero rivolgere i miei più sinceri ringraziamenti alla federazione per avermi dato l’opportunità di partecipare alla Coppa del Mondo. È stato un grande onore allenare la nazionale tunisina e vivere questa esperienza indimenticabile. Auguro il meglio alla nazionale e sono certo che continuerà a svilupparsi, a rendere felici i suoi tifosi e a scrivere pagine luminose nella sua storia».

Parole di rispetto e gratitudine, nonostante un’esperienza breve e sportivamente negativa. Renard ha scelto di chiudere senza polemiche, sottolineando l’onore di aver guidato la selezione tunisina in una competizione prestigiosa come la Coppa del Mondo.

Tunisia, ora si apre una nuova fase

Per la Tunisia comincia adesso una fase di valutazione interna. Dopo l’esonero di Lamouchi e il rapido addio di Renard, la federazione dovrà individuare una nuova guida tecnica per ricostruire il progetto della nazionale.

L’eliminazione mondiale lascia inevitabilmente delusione, ma anche la necessità di ripartire con una programmazione più stabile e una scelta tecnica capace di garantire continuità.