Torino, anche Bianay Balcot riparte in anticipo: Abate lo valuterà a Pinzolo

Il giovane difensore ha iniziato i lavori al Filadelfia insieme ai big per mettersi alle spalle un’annata sfortunata a Mantova

Il Torino scalda i motori in vista della prossima stagione e il centro sportivo del Filadelfia si popola giorno dopo giorno. Tra i calciatori che hanno deciso di interrompere in anticipo le vacanze per presentarsi tirati a lucido al raduno c’è anche Come Bianay Balcot. Il terzino destro si è unito a un gruppo già nutrito e composto da elementi di spicco della prima squadra e giovani promesse, all’interno del quale figurano già i nomi di Duván Zapata, Pietro Pellegri, Zakaria Aboukhlal, Faustino Anjorin, Carrascosa e Cacciamani. Sotto lo sguardo attento dello staff medico e atletico granata, il gruppo viene sottoposto a sessioni mirate di idro-kinesiterapia in acqua, un lavoro specifico e propedeutico alla ripresa dei carichi pesanti in campo.

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Il vero e proprio spartiacque della preparazione estiva scatterà ufficialmente lunedì 13 luglio, data d’inizio del ritiro in alta quota a Pinzolo. In Trentino, Bianay Balcot prenderà parte attiva a tutte le sessioni in montagna agli ordini del nuovo allenatore granata, Ignazio Abate. Il tecnico valuterà da vicino i suoi progressi, la tenuta fisica generale e l’attitudine tattica, analizzando lo stato del suo percorso di crescita per comprendere quali possano essere le prospettive all’interno del progetto tecnico del club.

Per il giovane difensore francese, la preparazione estiva rappresenta l’occasione ideale per il riscatto dopo un’annata complessa e fortemente condizionata dalla sfortuna. La scorsa stagione è stata infatti vissuta su un doppio binario: nella prima metà ha militato in Serie C con la maglia della Ternana, raccogliendo quindici presenze complessive (di cui sei da titolare) per un totale di 553 minuti. Nel mercato invernale è poi arrivato il salto di categoria grazie al trasferimento in prestito al Mantova, in Serie B. Un’avventura, quest’ultima, purtroppo interrottasi quase subito a causa di un grave infortunio che lo ha costretto ai box fino al termine del campionato, dopo aver collezionato appena sette minuti nelle prime due partite. Ora, ristabilitosi completamente, il nativo di Saint-Mandé punta a rimettersi in mostra. Il suo futuro a lungo termine resta ancora da scrivere, ma per lui si prospetta una nuova esperienza temporanea, molto probabilmente ancora in cadetteria, per ritrovare minutaggio e fiducia.