Tevez: «Ct Italia? Antonio Conte tutta la vita! Spalletti? Soltanto lui può tirarvi fuori da questa situazione. Non mi piace, non ha sangue»

Carlitos Tevez, ex attaccante argentino della Juventus e oggi allenatore libero dopo l’esperienza al Talleres, ha assistito da spettatore alla sfida dei sedicesimi tra l’Albiceleste di Scaloni e Capo Verde, giocata a Miami. Al termine della partita, mentre lasciava lo stadio, Tevez si è fermato a parlare con i media presenti, commentando la prestazione dell’Argentina e il clima del Mondiale ma non solo

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PAROLE – «La partita? Non bene, stasera. Non bene per niente. Abbiamo solo Messi, siamo solo Messi, un dono di Dio. Ma avete visto che goal ha fatto? Leo non è di questo mondo. Meno male che c’è lui»

ITALIA – «È incredibile che l’Italia non sia qui, l’avete finalmente scelto il ct? Antonio Conte tutta la vita. Soltanto lui può tirarvi fuori da questa situazione. Farebbe già bene al primo anno, lui ha sempre fatto così. Poi bisogna vedere come vanno il secondo e il terzo, ma dovete puntare su di lui a occhi chiusi. È stato il miglior allenatore che ho avuto. Allegri? Anche lui è molto bravo, mi sono trovato bene. Però è vero, qualche volta l’ho accusato di essere troppo difensivista. Come Scaloni, no? Lasciamo stare. Piuttosto, ho visto che come direttore tecnico potreste prendere Maldini. Ecco, in quel ruolo lui è il massimo, basta vedere cosa ha fatto al Milan. L’ho conosciuto di persona, è veramente in gamba. Se riusciste a fare l’accoppiata Conte-Maldini, sareste a posto»

JUVE – «Ho visto che la Juve non è andata in Champions. Che disastro. Dovrà ricostruire un’altra volta. Spalletti? Non mi piace. Perché non ha sangue. Conte ha sangue. A me piace la gente che ha sangue. Mettete Conte a guidare la Nazionale e lui ne saprà tirare fuori. I calciatori bravi dovete costruirveli».