Mondiali
Klopp nuovo ct della Germania: accordo raggiunto, ora si definiscono i dettagli
Accordo chiuso: Jurgen Klopp sarà il nuovo ct della Germania, ora si limano gli aspetti contrattuali
Jürgen Klopp sarà il nuovo commissario tecnico della Germania: l’accordo è arrivato e il tecnico ha già dato il suo sì. Restano da definire alcuni aspetti — durata del contratto, struttura del progetto tecnico e modalità della sua uscita dal RB Group — ma la direzione è tracciata: Klopp guiderà la Nazionale tedesca.
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Le ultime mosse del RB Group
Il gruppo aveva valutato Oliver Glasner come possibile sostituto, ma l’allenatore ha scelto di firmare con il Nottingham Forest, chiudendo definitivamente quella pista.
Klopp torna in panchina
Dopo la lunga esperienza al Liverpool e il periodo di pausa, Klopp è pronto a rimettersi in gioco: la Germania riparte da lui, dal suo carisma e da un progetto che punta a ricostruire identità e competitività.