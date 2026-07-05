Accordo chiuso: Jurgen Klopp sarà il nuovo ct della Germania, ora si limano gli aspetti contrattuali

Jürgen Klopp sarà il nuovo commissario tecnico della Germania: l’accordo è arrivato e il tecnico ha già dato il suo sì. Restano da definire alcuni aspetti — durata del contratto, struttura del progetto tecnico e modalità della sua uscita dal RB Group — ma la direzione è tracciata: Klopp guiderà la Nazionale tedesca.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Le ultime mosse del RB Group

Il gruppo aveva valutato Oliver Glasner come possibile sostituto, ma l’allenatore ha scelto di firmare con il Nottingham Forest, chiudendo definitivamente quella pista.

Klopp torna in panchina

Dopo la lunga esperienza al Liverpool e il periodo di pausa, Klopp è pronto a rimettersi in gioco: la Germania riparte da lui, dal suo carisma e da un progetto che punta a ricostruire identità e competitività.

🚨🇩🇪 BREAKING: Jürgen Klopp as new Germany head coach, here we go! 💥



Klopp has accepted to take over; long term contract details, project and RB Group exit still under discussion, but he will be the new head coach.



RB considered Glasner as replacement but he signs at #NFFC.… pic.twitter.com/a5uULmyCJx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026



