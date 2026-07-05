Mbappé non ha dubbi: «Se bisogna mettere le mani nel fango, le mettiamo. Pensavano che saremmo venuti in smoking»

La Francia ha conquistato i quarti di finale del Mondiale battendo il Paraguay 1‑0 grazie al rigore trasformato da Kylian Mbappé, ma il post‑partita del numero 10 è stato tutt’altro che sereno. Ai microfoni di M6, il capitano dei Bleus ha raccontato una gara segnata da provocazioni, interventi duri e comportamenti antisportivi da parte degli avversari.

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PAROLE – «Se bisogna mettere le mani nel fango, le mettiamo. Non abbiamo alcun problema al riguardo. Sapevamo che tipo di partita ci aspettava. Penso che oggi sia andata proprio bene, sia per la partita in sé che per come l’abbiamo giocata: abbiamo dimostrato di non essere solo una squadra capace di praticare un calcio offensivo.»

«Pensavano che saremmo venuti in smoking, che saremmo venuti solo a fare belle azioni e uno-due. Sappiamo giocare anche il calcio sporco. L’abbiamo fatto oggi, abbiamo vinto e anche in questo siamo stati migliori di loro».