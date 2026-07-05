Sarri vuole Albert Gudmundsson: secondo La Nazione l’Atalanta studia il colpo di mercato dall’Artemio Franchi

Il futuro di Albert Gudmundsson potrebbe accendersi già nei prossimi giorni, e a muovere le acque potrebbe essere proprio Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato da La Nazione, il tecnico — oggi all’Atalanta — avrebbe un rapporto di stima profonda con l’islandese, un feeling che nasce da lontano e che chi conosce bene l’allenatore conferma senza esitazioni.

Sarri ci aveva pensato già alla Lazio

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Chi segue da vicino le dinamiche del tecnico racconta che Sarri avrebbe voluto Gudmundsson anche alla Lazio, ma le condizioni non erano le stesse:

alla Lazio il mercato era frenato da Lotito e dai paletti economici e strategici del club;

e dai paletti economici e strategici del club; all’Atalanta, invece, la struttura societaria è più flessibile e pronta a cogliere opportunità.

Per questo, la settimana che si apre — quella delle prime corse al Viola Park — potrebbe portare una scossa importante sul futuro dell’islandese.

L’Atalanta valuta il colpo: Sarri pronto a spingere

La possibile accelerazione potrebbe arrivare proprio da Sarri, che potrebbe consigliare ai dirigenti nerazzurri di sondare la volontà della Fiorentina e capire quali margini esistano per una trattativa.

A fare la differenza, però, saranno le cifre: Gudmundsson è un talento vero, un giocatore che non può cambiare maglia con formule low‑cost o valutazioni ridotte. La Fiorentina lo considera un asset importante e non intende svenderlo.

Il nodo resta economico

La domanda e l’offerta saranno decisive. Gudmundsson è un profilo che può spostare gli equilibri, e per questo la Fiorentina non accetterà proposte al ribasso. L’Atalanta osserva, Sarri spinge, e l’islandese potrebbe diventare uno dei nomi caldi delle prossime settimane.



