Marco Basoccu, tifoso ferito durante Toro Juve: «Tornare allo stadio? Non me la sento, sono ancora troppo scosso»

Marco Basoccu, il 36enne tifoso juventino rimasto gravemente ferito alla testa prima dell’ultimo derby di Torino, ha raccontato a Tuttosport le sue sensazioni dopo aver finalmente scongiurato il peggio. Un episodio che ha scosso l’ambiente bianconero e che Basoccu, ancora provato ma lucido, ha voluto ripercorrere spiegando come sta vivendo questi giorni e cosa significhi essersi lasciato alle spalle il momento più difficile.

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PAROLE – «L’avevo capito, soprattutto basandomi sulle testimonianze ricevute. Come sto? Bene, almeno fisicamente: di tanto in tanto ho qualche mal di testa e avrò comunque un altro intervento, programmato per settembre. Spero diventi presto un brutto ricordo, per adesso sto cercando di recuperare le forze e non sono ancora rientrato al lavoro. Vivo alla giornata e aspetto sviluppi»

ANDARE ALLO STADIO? – «Onestamente, non me la sento di tornare a seguire le partite: sono ancora troppo scosso e le dinamiche accertate non hanno aiutato. La verità è che poteva capitare a chiunque: questa cosa mi spaventa più di tutte le altre»

PAROLE PAPA’ – «Non c’era nulla da sedare, figuriamoci. Perciò bisogna capire se sia stato un diktat dall’alto oppure un’azione del singolo. Marco e chi era con lui si stavano spostando pacificamente. Sarebbe bello avere una spiegazione, anche solo per capire. Ma non c’è alcuna intenzione di incontrare l’agente responsabile: aveva l’opportunità di pentirsi e di chiarire. Ora dovrà invece risponderne in maniera coercitiva. Mi lascia senza parole sapere che a ferire sia stato un poliziotto».