Calcio Estero
Enock Barwuah raggiunge Balotelli: i fratelli di nuovo insieme all’Al‑Ittifaq
Enock Barwuah raggiunge Balotelli: i fratelli tornano a giocare insieme all’Al‑Ittifaq, ricomponendo una coppia già vista
Enock Barwuah giocherà ancora una volta al fianco di suo fratello Mario Balotelli: l’attaccante bresciano è pronto a unirsi all’Al‑Ittifaq, negli Emirati Arabi Uniti, riaccendendo una coppia che aveva già fatto parlare di sé ai tempi dell’Adana Demirspor nella stagione 2021‑2022.
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Ritiro in Piemonte, poi la nuova avventura
Barwuah verrà aggregato al ritiro del club del presidente Laterza a Bardonecchia, in Piemonte, prima di partire per la nuova esperienza nel Golfo. Per lui si chiude così il capitolo Desenzano, culminato con la storica promozione in Serie C.
Non solo Enock: altri volti noti in arrivo
In questa nuova fase all’Al‑Ittifaq ci saranno anche giocatori reduci dal ChievoVerona nell’ultima stagione:
- Daniele Baselli
- Douglas Costa
Un gruppo di profili esperti e internazionali che va a rinforzare la squadra e che ritroverà Balotelli in un contesto tecnico ambizioso.