Greenwood, la Roma non molla: il Marsiglia chiede 50 milioni mentre cresce la concorrenza internazionale sul talento inglese

La Roma continua a muoversi per Mason Greenwood. Nonostante le voci di mercato e i tentativi di diversi club stranieri, i giallorossi non hanno mai allentato la presa: il dialogo con l’entourage del giocatore e con l’Olympique Marsiglia prosegue, senza pause.

Nelle ultime ore si è parlato di accelerazioni da parte di Fenerbahçe e Atlético Madrid, in momenti diversi, ma la situazione — filtrano fonti vicine alla trattativa — resta aperta e senza un club realmente in vantaggio. Anche alcune società della Saudi Pro League stanno valutando se entrare nella corsa.

🟦 La posizione del Marsiglia: servono 50 milioni

A fare il punto è stato il presidente dell’OM, Stephan Richard, in un’intervista a La Provence. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Marsiglia non intende scendere dalla sua richiesta: 50 milioni di euro per lasciar partire Greenwood.

Una cifra importante, soprattutto considerando che il club francese ha necessità di fare cassa, ma che al momento nessuno ha ancora messo sul tavolo.

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PAROLE – «Dobbiamo separarsi da alcuni giocatori per ristabilire l’equilibrio finanziario e ridurre drasticamente il monte ingaggi, non possiamo mantenere una rosa con un monte stipendi da 100 milioni all’anno. La situazione attuale ci obbliga a un profondo rinnovamento della rosa, ma detto questo mi rifiuto di vendere i nostri migliori giocatori a un prezzo di saldo».

Gasperini lo vuole: Greenwood è la prima scelta

Per la Roma, Greenwood è la prima richiesta di Gian Piero Gasperini, che cerca un profilo con quelle caratteristiche per completare il tridente. Il giocatore piace, il contatto è costante, ma la concorrenza internazionale e la valutazione dell’OM rendono la trattativa complessa.