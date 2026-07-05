Dragusin alla Fiorentina, colpo a sorpresa dal Tottenham: accordo per il ritorno in Serie A del difensore ex Juve e Genoa. I dettagli

Colpo a sorpresa della Fiorentina, che ha definito l’arrivo di Radu Dragusin dal Tottenham. Come riportato da Fabrizio Romano, il club viola ha raggiunto un accordo verbale per il trasferimento del difensore romeno, pronto a tornare in Serie A con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

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L’operazione è stata impostata su un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 17,5 milioni al termine della stagione. Una cifra complessiva appena sotto i 20 milioni, che permette alla Fiorentina di rinforzare il reparto arretrato con un profilo già abituato al calcio italiano.

Per il direttore sportivo Fabio Paratici si tratta anche di un ritorno importante: fu proprio lui a portare Dragusin al Tottenham dal Genoa nel gennaio 2024. Ora il centrale classe 2002 è pronto a iniziare una nuova fase della carriera a Firenze.

Dragusin Fiorentina, visite mediche e ritorno in Italia

La Fiorentina ha già prenotato le visite mediche per Dragusin a inizio settimana. Il difensore avrebbe chiesto al Tottenham di essere lasciato partire per tornare in Italia e il club inglese ha accettato la soluzione proposta dai viola.

Dopo un’esperienza londinese complicata, anche a causa di un brutto infortunio al ginocchio e di uno spazio inferiore alle aspettative, il centrale romeno cerca ora rilancio in Serie A. Firenze può rappresentare il contesto ideale per ritrovare continuità, fiducia e centralità tecnica.

Dragusin Fiorentina, il percorso tra Juventus, Sampdoria e Genoa

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, Dragusin ha completato il percorso tra Under 17, Next Gen e prima squadra. L’esordio in bianconero è arrivato il 2 dicembre 2020, a soli 18 anni, in Champions League contro la Dynamo Kiev. Con la Juventus ha totalizzato 232 minuti, prima dei prestiti a Sampdoria e Salernitana.

La svolta è arrivata al Genoa, prima in Serie B e poi in Serie A. Con i rossoblù è stato protagonista della promozione e successivamente della grande crescita che ha attirato l’interesse di club come Bayern Monaco e Tottenham.

Ora il ritorno in Italia con la Fiorentina: un colpo costruito sottotraccia da Paratici e destinato a rinforzare in modo significativo la difesa viola.