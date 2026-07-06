Bellanova è la nuova idea per la fascia destra del Napoli: Allegri cerca un rinforzo

Napoli, il casting riparte sulla corsia destra: con Khalaili quasi del tutto sfumato, spunta l’idea Bellanova in uscita dall’Atalanta

Il Napoli torna a muoversi per rinforzare la fascia destra. Dopo il rallentamento della pista Anan Khalaili, il club azzurro ha riaperto il casting per individuare un esterno capace di alternarsi a Giovanni Di Lorenzo nella difesa a quattro o di agire da quinto in caso di passaggio alla linea a tre.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, uno dei nomi finiti sul taccuino di Giovanni Manna è quello di Raoul Bellanova, esterno classe 2000 di proprietà dell’Atalanta. Il giocatore sarebbe stato messo sul mercato dal club bergamasco e rappresenta un profilo pronto, fisico e già abituato ai ritmi della Serie A.

Bellanova Napoli, Allegri aspetta rinforzi prima del ritiro

Il Napoli ha due priorità immediate: il portiere e il terzino destro. Per il nuovo numero uno, però, sarà prima necessario lavorare sulle uscite, a partire dalla possibile cessione di Vanja Milinkovic-Savic, seguito anche dal Besiktas.

Sulla fascia, invece, Massimiliano Allegri vorrebbe avere un rinforzo già per il ritiro di Dimaro Folgarida, con partenza fissata per il 17 luglio. L’obiettivo è iniziare subito a lavorare su più soluzioni tattiche, alternando difesa a quattro e difesa a tre.

L’Atalanta valuta Bellanova circa 15 milioni di euro, cifra che il Napoli potrebbe provare a raggiungere attraverso alcune cessioni. Tra i nomi in uscita restano Cajuste, Lindstrom, Ngonge, Zerbin, Folorunsho, Obaretin e Coli Saco.

Bellanova Napoli, apertura del giocatore e concorrenza interna

Bellanova gradirebbe la permanenza in Italia e la possibilità di approdare in una big con ambizioni di vertice. Il suo profilo piace al Napoli e anche ad Allegri, che apprezza esterni rapidi, fisici e capaci di coprire tutta la corsia.

Nella lista azzurra resta comunque in alto anche Nahuel Molina, indicato come uno dei profili preferiti dal tecnico. L’argentino vorrebbe lasciare l’Atletico Madrid e tornare in Italia, con il Napoli che valuta un possibile scambio con Mathias Olivera. Più defilate, al momento, le piste Dodo della Fiorentina e Juanlu Sanchez del Siviglia.

Bellanova Napoli, perché può essere l’occasione giusta

Bellanova ha già raccolto 80 presenze, 1 gol e 12 assist con l’Atalanta. È un giocatore pronto all’uso, conosce bene il campionato italiano e può offrire corsa, profondità e intensità sulla destra.

Per il Napoli, a condizioni favorevoli, può diventare un’occasione concreta: un esterno affidabile, utile per più moduli e motivato a giocarsi le proprie chance anche in ottica Nazionale e Champions League.