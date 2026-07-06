La Roma spinge per Tresoldi, Gasperini lo vuole come vice Malen: il piano dei giallorossi per l’attacco e le alternative

Nicolò Tresoldi è il nome scelto da Gian Gasperini per il futuro dell’attacco della sua Roma: il piano d’azione dei giallorossi

La Roma guarda al futuro dell’attacco e il nome cerchiato in rosso da Gian Piero Gasperini è quello di Nicolò Tresoldi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centravanti italo-tedesco del Bruges è uno dei profili seguiti con maggiore attenzione dal tecnico giallorosso, che lo considera il possibile vice Malen e un investimento importante in prospettiva.

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Il classe 2004 piace per caratteristiche tecniche, margini di crescita e capacità di adattarsi a un calcio intenso e verticale come quello richiesto da Gasperini. La Roma lo ha seguito negli ultimi mesi lontano dai riflettori e ora valuta la possibilità di inserirlo nel nuovo progetto offensivo, in attesa che possa completare il proprio percorso di maturazione.

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Tresoldi Roma, l’addio di Dovbyk può aprire lo spazio

Tresoldi Roma, l’addio di Dovbyk può aprire lo spazio – CalcioNews24.com

L’eventuale arrivo di Tresoldi è legato anche al futuro di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino è sempre più vicino al Genoa e non sembra rientrare nei piani tattici di Gasperini, che lo considera ormai un «esubero» di lusso all’interno della rosa.

La partenza di Dovbyk libererebbe spazio tecnico ed economico per provare l’affondo su Tresoldi. Il Bruges valuta il giocatore circa 25 milioni di euro, mentre la Roma vorrebbe impostare l’operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto, soluzione simile a quella che potrebbe accompagnare l’uscita dell’ex Girona verso il Genoa.

Tresoldi Roma, numeri e caratteristiche del centravanti

Tresoldi è considerato uno dei giovani attaccanti più interessanti del panorama europeo. Figlio d’arte, con il padre Emanuele ex difensore dell’Atalanta, ha già espresso gradimento per la destinazione giallorossa e vedrebbe con favore la possibilità di mettersi alla prova in Serie A.

Dopo l’esplosione nella Serie B tedesca con l’Hannover, l’attaccante ha proseguito la propria crescita al Bruges, confermandosi anche in campo internazionale. Il suo bilancio parla di 23 gol in 58 partite, con 10 presenze in Champions League e 3 reti segnate contro avversari di altissimo livello.

A Gasperini piacciono soprattutto la rapidità, il dialogo nello stretto con i compagni e il fiuto del gol. Caratteristiche che lo rendono un centravanti moderno, diverso da profili più esperti ma meno futuribili come Andrea Pinamonti o Matthis Abline, altri nomi valutati per il ruolo di alternativa a Malen.

Tresoldi Roma, mercato giallorosso in movimento

Il dossier Tresoldi potrebbe entrare nel vivo in settimana, parallelamente alla possibile chiusura dell’operazione Dovbyk-Genoa. Intanto la Roma lavora anche sui rinnovi di Dybala, Celik e Pellegrini, oltre all’affondo per Mason Greenwood, per cui è attesa un’offerta importante all’Olympique Marsiglia.

Una volta definito il nuovo assetto offensivo, Gasperini e il ds Tony D’Amico si concentreranno anche sulla fascia sinistra, con Diego Moreira dello Strasburgo tra i profili preferiti. L’obiettivo è costruire una Roma più giovane, verticale e adatta al calcio del nuovo allenatore.