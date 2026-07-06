Sandro Tonali, è tutto vero ed ora anche ufficiale! E’ un nuovo giocatore del Tottenham: «Sono molto felice». Le sue prime parole

Ora è arrivata anche l’ufficialità: Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Tottenham. Gli Spurs, come anticipato nei giorni scorsi, hanno chiuso l’intesa con il Newcastle per una cifra record per un calciatore italiano, pari a 116 milioni di euro bonus inclusi.

Dopo il suo arrivo in Inghilterra, mancava solo l’annuncio del club londinese: Tonali vestirà la maglia del Tottenham e apre così un nuovo capitolo della sua carriera in Premier League.

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PRIME PAROLE TONALI – «Sono molto felice di essere qui. Quando sono arrivato al Club oggi, mi sono sentito benissimo. Si diceva che ci fossero quattro o cinque club, ma in realtà ce n’era solo uno. Ho parlato con l’allenatore per quasi due ore del club, dei tifosi, dello stadio e del nostro calcio. È stato come per magia, perché ho capito subito che dovevo firmare per il Tottenham. Ho giocato contro il Tottenham diverse volte e ho sempre trovato un’atmosfera fantastica, creata da tifosi fantastici. Non vedo l’ora di iniziare la stagione».

COMUNICATO – “Figura tenace, creativa ed energica a centrocampo, Sandro arriva dal Newcastle, dove si è affermato come uno dei giocatori più costanti della Premier League.

Nato a Lodi, in Italia, ha imparato il mestiere in Lombardia, iniziando il suo percorso calcistico con esperienze al Lombardia Uno e al Piacenza prima di approdare al Brescia nel 2012. Nella squadra della città natale del suo nuovo allenatore Roberto, il centrocampista ha fatto il suo debutto da professionista con la formazione di Serie B nell’agosto del 2017, disputando una stagione d’esordio straordinaria e aggiudicandosi il premio di miglior giocatore del campionato. Un riconoscimento che ha bissato l’anno successivo, giocando un ruolo centrale nella promozione del Brescia in Serie A nella stagione 2018/19.

Dopo tre stagioni impressionanti e 89 presenze con la maglia della Leonessa, Sandro si è guadagnato il trasferimento in prestito annuale al Milan nel settembre 2020, dove è diventato un elemento chiave della squadra e ha avuto il suo primo assaggio di calcio europeo, contribuendo al raggiungimento degli ottavi di finale di UEFA Europa League da parte dei rossoneri.

Nella stagione successiva, il suo trasferimento al Milan divenne definitivo e per la squadra di Serie A fu un anno fruttuoso, culminato con la conquista del 19° Scudetto, il primo dal 2011. Presente in quasi tutte le partite di campionato di quella stagione, Sandro fu fondamentale per il successo della squadra e collezionò sei presenze nella fase a gironi della UEFA Champions League.

Protagonista indiscusso del centrocampo anche nella stagione 2022/23, ha partecipato alla UEFA Champions League per la seconda stagione consecutiva, giocando da titolare in tutte le partite che hanno portato la squadra alle semifinali della competizione. Ha collezionato un totale di 130 presenze con il Milan, segnando sette gol e ricevendo innumerevoli elogi per le sue prestazioni.

Nel luglio 2023, Sandro firmò per il Newcastle e segnò il suo primo gol con la nuova maglia al suo debutto in Premier League il mese successivo. Durante la sua permanenza a Tyneside, collezionò un totale di 110 presenze, segnando 10 gol, e contribuì alla conquista della Carabao Cup 2025, ponendo fine a un’attesa di 70 anni per il Newcastle United, che non vinceva un trofeo nazionale.

Ha rappresentato l’Italia ai Campionati Europei Under-19 del 2018 e ai Campionati Europei Under-21 del 2019, esordendo con la nazionale maggiore nell’ottobre del 2019 in una partita di qualificazione al Campionato Europeo UEFA contro il Liechtenstein. Ad oggi, vanta 32 presenze con la nazionale maggiore e quattro gol all’attivo.

Benvenuto, Sandro!”