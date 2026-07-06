Mondiali
Francia furiosa per il giallo a Olise: dopo il caso Balogun la Federazione prepara l’esposto alla FIFA
La Francia insorge per il giallo a Olise: dopo il caso Balogun, la Federazione prepara un’azione formale alla FIFA
La Federazione francese si muove per tutelare Michael Olise dopo l’episodio che lo ha coinvolto nel recupero della sfida contro il Paraguay. La stella di Deschamps era stata ammonita in circostanze controverse: Olise aveva semplicemente portato un dito alle labbra per chiedere silenzio, gesto che ha provocato la reazione di Galarza, avvicinatosi a muso duro prima di cadere a terra.
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L’arbitro, senza esitazioni, aveva estratto il cartellino giallo, lasciando stupiti compagni e staff francese.
La Francia prepara una richiesta ufficiale alla FIFA
La Federazione non vuole correre rischi: nelle prossime ore invierà una richiesta formale alla FIFA per rivedere l’ammonizione. Un dettaglio tutt’altro che secondario: con un altro giallo, Olise salterebbe l’eventuale semifinale, un’assenza pesantissima per la Francia.
Il precedente Balogun alimenta tensioni e incertezze
Il caso Olise arriva mentre negli USA infuria la polemica legata a Folarin Balogun, e il clima generale non aiuta. Per questo, sottolineano fonti francesi, non sono escluse sorprese nelle decisioni disciplinari dei prossimi giorni.