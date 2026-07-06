La sospensione della squalifica al centravanti statunitense apre interrogativi su indipendenza e procedure dell’organo mondiale

La FIFA ha sospeso la squalifica di Folarin Balogun e la decisione, resa pubblica dopo un intervento esterno, solleva dubbi profondi sulla credibilità dell’organo che governa il calcio mondiale. Questa non è solo una scelta disciplinare: è un segnale che mette in discussione l’imparzialità delle regole.

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La decisione e il contesto

La sospensione della squalifica di Balogun — inflitta per un rosso diretto dopo il match USA‑Bosnia — è stata formalizzata richiamando l’articolo 27 del Codice Disciplinare FIFA, che consente di sospendere l’esecuzione di una sanzione per un periodo di prova. La mossa ha reso il giocatore disponibile per il match contro il Belgio, scatenando immediate reazioni di incredulità da parte di federazioni e osservatori.

A rendere la vicenda ancora più esplosiva sono le ricostruzioni secondo cui il presidente degli Stati Uniti avrebbe contattato direttamente Gianni Infantino per chiedere una revisione della sanzione, e che la Casa Bianca avrebbe esercitato pressioni parallele. Questo elemento trasforma una decisione tecnica in un caso di influenza politica su un organismo sportivo internazionale.

Perché la scelta è problematica

Primo, la sospensione appare incoerente con la prassi: un rosso diretto in un Mondiale porta automaticamente a una giornata di squalifica senza appello, e la deroga ha creato un precedente pericoloso.

Secondo, la trasparenza è mancata: FIFA non ha fornito una spiegazione dettagliata che giustifichi la deroga, lasciando spazio a sospetti su favoritismi e interferenze esterne.

Terzo, la reazione delle federazioni coinvolte — in particolare il Belgio — e di organismi come l’UEFA è stata di forte sconcerto, segno che la fiducia nelle regole è stata scossa.

Il problema più ampio

Questa vicenda non riguarda solo un giocatore o una partita: mette in luce un malessere strutturale. Quando le decisioni disciplinari possono essere sospese in modo così discrezionale e sotto pressione politica, il calcio perde la sua dimensione sportiva e diventa terreno di manovre esterne. Il rischio è che il gioco, le regole e la meritocrazia vengano subordinati a interessi economici e geopolitici.

La gestione del caso Balogun è un campanello d’allarme: se la FIFA non recupera credibilità e trasparenza, il calcio rischia di diventare un giocattolo nelle mani dei potenti, dove contano più i contatti che le regole. Gianni Infantino e il suo organismo devono rispondere con chiarezza e misure concrete per ristabilire fiducia: pubblicare i documenti, spiegare le motivazioni e garantire che nessuna pressione esterna possa alterare il corso della giustizia sportiva. Solo così il calcio potrà tornare a essere, davvero, uno sport governato da regole e non da interessi.