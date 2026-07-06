Mondiali
Brasile, Ancelotti blindato fino al 2030: la Federazione ribadisce piena fiducia nel CT italiano
Brasile, Ancelotti confermato fino al 2030: la Federazione ribadisce fiducia totale nonostante l’eliminazione con la Norvegia
L’eliminazione dolorosa contro la Norvegia non cambia il futuro della panchina verdeoro: Carlo Ancelotti resterà CT del Brasile fino al 2030. A confermarlo è stato il presidente della Federcalcio brasiliana, Rodrigo Caetano, che ha ribadito la volontà di proseguire con il progetto tecnico guidato dall’allenatore di Reggiolo.
Nonostante un Mondiale segnato da prestazioni altalenanti, in casa Brasile non si parla di rivoluzioni. Le responsabilità, sottolineano fonti interne alla Seleção, ricadono soprattutto su una rosa non all’altezza della tradizione dei cinque titoli mondiali, più che sulle scelte del commissario tecnico.
La Federazione, dunque, conferma la linea: avanti con Ancelotti, con l’obiettivo di ricostruire un ciclo competitivo e riportare la Seleção ai vertici del calcio internazionale.
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CAETANO CONFERMA – “Il Brasile deve portare avanti un ciclo nella normalità fino alla Coppa del Mondo 2030, con più calma rispetto ai frequenti cambi di allenatori che hanno segnato gli ultimi quattro anni.
Con l’allenatore garantito per il prossimo ciclo, potremo iniziare a settembre la ricostruzione di una squadra.
Ecco perché la Cbf farà l’opposto di quello che normalmente si fa. Ha già acquisito fiducia nel lavoro di Ancelotti anche prima della Coppa del Mondo”.