Trump non ha dubbi: «Sì ho chiamato io Infantino e chiesto di cancellare la squalifica a Balogun». Le sue dichiarazioni

Il caso Folarin Balogun continua a infiammare il dibattito internazionale. Nelle ultime ore Donald Trump ha confermato di aver parlato con il presidente FIFA Gianni Infantino riguardo al cartellino rosso mostrato all’attaccante degli Stati Uniti.

Il caso Balogun

La sospensione della squalifica a Folarin Balogun ha acceso un’ondata di polemiche, tra accuse rivolte alla FIFA e indiscrezioni su una presunta telefonata in cui Donald Trump avrebbe ringraziato Gianni Infantino per l’intervento sul caso. A complicare ulteriormente il quadro è arrivato anche il nuovo comunicato della Federazione belga, che ha contestato apertamente la gestione dell’intera vicenda.

La scintilla è stata la decisione sulla squalifica dell’attaccante statunitense: espulso nei sedicesimi contro la Bosnia‑Erzegovina, Balogun avrebbe dovuto saltare la sfida degli ottavi contro il Belgio. La FIFA, però, ha concesso una sospensione della pena per un anno, rendendo il giocatore nuovamente disponibile per il CT Mauricio Pochettino in vista della prossima gara dei Mondiali.

Una scelta che ha aperto un fronte diplomatico e sportivo destinato a far discutere ancora a lungo.

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PAROLE TRUMP – «Sì ho chiamato io Infantino e chiesto di cancellare la squalifica a Balogun. Ho visto la partita, non era da cartellino rosso, non ha fatto nulla».

Il caso resta dunque al centro delle polemiche, mentre si attendono ulteriori sviluppi da parte della FIFA e delle federazioni coinvolte.