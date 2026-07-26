Pirlo prossimo ct dell’Italia? Oddo lo difende: «Su di lui ci sono preconcetti»

Massimo Oddo risponde alle critiche rivolte in questi giorni ad Andrea Pirlo dopo la notizia del suo imminente arrivo come ct dell’Italia

Massimo Oddo prende posizione e difende Andrea Pirlo. Intervenuto a La Stampa per commentare il dibattito attorno alla possibile nomina dell’ex centrocampista come prossimo CT della Nazionale, l’ex difensore ha voluto respingere le critiche sul percorso in panchina del suo ex compagno di squadra.

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Oddo, che con Pirlo ha condiviso successi pesantissimi come la Champions League e il Mondiale, non considera corretto il racconto di una carriera da allenatore fallimentare. Al contrario, ha ricordato i risultati ottenuti tra Juventus, Turchia ed Emirati Arabi, sottolineando come il giudizio nei confronti dell’ex regista sia spesso condizionato da preconcetti.

Pirlo Italia, Oddo respinge i dubbi sulla carriera

PRECONCETTI – «Su di lui ci sono preconcetti: mi da fastidio quando si dice che non ha avuto una buona carriera da allenatore. Con la Juve ha vinto due titoli ed ha centrato la Champions, in Turchia ha portato un club neopromossa al settimo posto, negli Emirati Arabi ha condotto lo United Fc alla prima promozione nella massima serie della sua storia. Non mi sembra un rendimento tanto fallimentare».

Parole nette, che arrivano in un momento delicato per il futuro della Nazionale italiana. La candidatura di Pirlo continua a dividere, ma per Oddo il suo percorso merita una valutazione più equilibrata.

Pirlo Italia, la scelta di Maldini secondo Oddo

L’ex difensore ha poi spiegato come l’eventuale nomina di Pirlo debba essere letta dentro un progetto più ampio, legato anche al ruolo di Paolo Maldini nella nuova costruzione tecnica azzurra.

PROGETTO – «La nomina di Andrea rientra in una costruzione generale più ampia. È importante che Maldini abbia fatto questa scelta credendo molto in Andrea. Una decisione molto bella perché è stata presa senza cedere ai dubbi dell’opinione pubblica. Nessun calcolo politico da parte di Paolo, ma la voglia di mettersi in gioco».

Pirlo Italia, il confronto con Guardiola

Oddo ha infine escluso che i contatti precedenti con altri allenatori, compreso Guardiola, possano pesare sulla candidatura di Pirlo.

CANDIDATURA – «Non credo proprio che sia un problema. È normale che, prima di individuare l’allenatore più importante d’Italia, si facciano dei colloqui con altri tecnici».

Per Oddo, dunque, Pirlo resta una scelta credibile per guidare l’Italia, soprattutto se inserita in un progetto tecnico solido e condiviso.