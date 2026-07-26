Giovanni Simeone giura fedeltà al Toro: «Sono concentrato al 100% sul presente. Il ritorno in Argentina arriverà, ma non ora»

L’attaccante del Torino, Giovanni Simeone, si racconta e spiega da dove nasce la sua scelta di restare in granata anche per la prossima stagione

Giovanni Simeone mette in chiaro il proprio futuro. L’attaccante del Torino, più volte accostato al River Plate nelle ultime settimane, ha ribadito la volontà di restare concentrato sul progetto granata. Il ritorno in Argentina resta un desiderio per il futuro, ma non rappresenta una priorità immediata.

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Intervistato da Tuttosport, il centravanti ha spiegato di sentirsi pienamente coinvolto nel nuovo corso del Toro, guidato da Ignazio Abate. Una presa di posizione importante, soprattutto in una fase di mercato in cui il suo nome era tornato a circolare con insistenza in patria.

FUTURO E ARGENTINA – «Si sa che mi piacerebbe un giorno tornare in Argentina e quel momento arriverà, ma non era questo il momento per cambiare squadra. Ora è il momento di crescere con questo nuovo gruppo. Sono concentrato al 100% sul presente e il presente per me è il Toro».

Simeone Torino, il confronto con Cairo e Petrachi

Il Cholito ha poi raccontato il dialogo avuto con la società. Nessuna promessa particolare o discorso decisivo da parte del presidente Urbano Cairo o del direttore sportivo Gianluca Petrachi, ma un confronto chiaro tra le parti e la volontà condivisa di proseguire insieme.

DIALOGO CON IL CLUB – «No – risponde – abbiamo parlato in maniera molto chiara e abbiamo deciso di continuare insieme. La seconda maglia del Toro un omaggio al River? Sì, ma non è lacrima volta che il Toro omaggia il River. Sono moto contento che ci sia questo legame forte tra queste due società».

Il legame tra Torino e River Plate resta quindi un tema sentito, anche dal punto di vista simbolico. La seconda maglia granata rappresenta un ulteriore richiamo a una connessione storica tra i due club, apprezzata dallo stesso Simeone.

Simeone Torino, fiducia nel progetto Abate

L’attaccante ha infine parlato della prossima stagione, sottolineando come il gruppo sia ancora in costruzione. L’arrivo di Abate ha aperto una nuova fase e Simeone vede margini importanti per crescere.

NUOVA STAGIONE – «Come me la immagino? Non solo, in ogni stagione ci sono delle difficoltà da affrontare. Ora abbiamo iniziato da zero con un nuovo allenatore e c’è una squadra che si sta creando. Mi auguro il meglio per questo gruppo, perché penso che con Abate stiamo creando qualcosa di bello».

Per il Torino, la permanenza di Giovanni Simeone rappresenta un segnale importante. L’Argentina può attendere: il presente dell’attaccante è ancora granata.