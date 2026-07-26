Mercato Napoli, Lukaku sempre più lontano: Pastorello apre all’addio. E Manna è al lavoro per la difesa

Mercato Napoli, il futuro di Lukaku si complica: dalle parole del suo agente Federico Pastorello alla base d’asta fissata dal club per la sua cessione

Il futuro di Romelu Lukaku appare sempre più lontano dal Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, le parole dell’agente Federico Pastorello hanno rafforzato la sensazione di una possibile separazione tra il centravanti belga e il club azzurro.

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Ai microfoni di Sky, il procuratore ha commentato la situazione dell’attaccante, aprendo di fatto alla possibilità di una nuova soluzione sul mercato: «Ha giocato un Mondiale da protagonista e non rimane dove non è voluto, quindi vedremo se ci sarà una soluzione».

Parole pesanti, che arrivano in un momento in cui il Napoli sta provando a riorganizzare l’attacco e, più in generale, l’intera rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Mercato Napoli, Pastorello esclude il ruolo da vice Hojlund

Il tema centrale riguarda il possibile ruolo di Lukaku come alternativa a Rasmus Hojlund, appena riscattato dal Manchester United. Una prospettiva che Pastorello ha escluso con decisione.

«Ovviamente no, Romelu è un giocatore straordinario e lo ha dimostrato durante la sua lunga carriera: è uno degli attaccanti più prolifici del panorama mondiale, difficilmente possiamo accettare una possibilità del genere».

L’agente ha poi aggiunto: «È normale che ci siano delle strategie in un club, che ci sia un numero uno e un numero due, ma poi le gerarchie le decide l’allenatore. Forse il tecnico condivide questa scelta, ma faccio fatica a immaginare Lukaku numero due. Non vorrei che dietro le parole di Manna ci sia una motivazione di carattere finanziario: hanno due attaccanti ingombranti sotto questo punto di vista e in più anche Lucca. In questo momento, comunque, il mercato è bloccato».

Mercato Napoli, ingaggio e richiesta per Lukaku

Lukaku, 33 anni, ha ancora una stagione di contratto con il Napoli e percepisce un ingaggio da 11 milioni lordi grazie al Decreto Crescita. Il club azzurro lo aveva acquistato dal Chelsea nell’estate 2024 per 30 milioni, con una percentuale sulla futura rivendita in favore dei Blues.

La richiesta di base del Napoli si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Sulla possibilità di spalmare l’ingaggio, Pastorello ha chiuso così: «Spalmare l’ingaggio? Visto il livello di Lukaku, forse, non è arrivato il tempo di spalmare».

Mercato Napoli, rinnovo Vergara e pista Tiago Gabriel

Intanto il club ha ufficializzato il rinnovo di Antonio Vergara: «La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto del calciatore Antonio Vergara fi no al 30 giugno 2031 con opzione per il prolungamento».

Sul fronte entrate restano vivi i nomi di Exequiel Zeballos e Costantino Favasuli, mentre in difesa si scalda la pista Tiago Gabriel del Lecce. In lista resistono anche Federico Gatti della Juventus e Giorgio Scalvini dell’Atalanta, anche se la valutazione del centrale nerazzurro resta molto alta.