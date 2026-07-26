Castro Roma, accelerata decisiva: accordo vicino con il Bologna. L’argentino ha detto sì

Castro Roma, trattativa alle fasi finali per il trasferimento dell’attaccante dal Bologna: i dettagli dell’offerta presentata dai giallorossi

Santiago Castro si avvicina alla Roma. L’attaccante argentino del Bologna è diventato uno dei nomi più caldi del mercato giallorosso e, nelle ultime ore, la trattativa avrebbe registrato un’accelerata importante. A fare il punto è stato Fabrizio Romano, che ha spiegato come i due club siano ormai vicini a un’intesa.

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La Roma sta avanzando nelle fasi finali dell’operazione per portare Castro nella Capitale. Sul tavolo ci sarebbe una proposta da 30 milioni di euro più 5 milioni di bonus, con alcuni dettagli legati agli extra ancora da discutere tra le parti.

Castro Roma, il sì del giocatore e il nodo Dovbyk

Il dato più importante riguarda la volontà del calciatore. Castro avrebbe già aperto al trasferimento in giallorosso: «Castro ha detto sì all’AS Roma».

Resta invece da capire se nell’operazione potrà essere inserito anche Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino deve ancora dare eventuale apertura all’inclusione nell’affare, scenario che potrebbe agevolare la chiusura tra Roma e Bologna.

Castro Roma, Gasperini aspetta rinforzi

Per Gian Piero Gasperini, Castro rappresenterebbe un innesto giovane, tecnico e già abituato al campionato italiano. La trattativa prosegue, ma la sensazione è che la Roma sia ormai entrata nella fase decisiva per provare a chiudere il colpo.