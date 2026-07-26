Rottura col Galatasaray e futuro da scrivere: Icardi svincolato si gode l’Italia, obiettivo rientro in Serie A

L’addio di Mauro Icardi al Galatasaray è uno di quei colpi di scena che pochi avrebbero immaginato fino a qualche mese fa. La trattativa per il rinnovo sembrava definita, poi il ribaltone: accordo saltato all’ultimo e bomber argentino svincolato a parametro zero. Oggi Icardi si sta godendo l’estate tra Milano e Como, dove possiede diverse proprietà, insieme alla compagna China Suarez, smentendo le voci di una rottura. E soprattutto in un Paese dove sogna di tornare a giocare.

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Un futuro da scrivere

Da giorni i suoi profili social raccontano una quotidianità serena tra il Grand Hotel Tremezzo e il suo appartamento milanese. L’Italia è sempre stata un punto di riferimento per Icardi, non solo per gli investimenti ma per il legame costruito negli anni.

Il nodo ingaggio

Nell’ultima stagione a Istanbul percepiva 10 milioni di euro. Il rinnovo era stato impostato su cifre più basse, poi la rottura improvvisa: club e giocatore hanno annunciato la fine del rapporto, con Icardi inserito nella lista degli svincolati. Oggi è consapevole che in Serie A nessuno può avvicinarsi a quelle cifre e si è detto disposto ad ascoltare proposte inferiori, pur restando nella fascia alta degli stipendi.

Le piste italiane

In Italia le opzioni sono quattro. Il Como, alla ricerca di una punta, resta una possibilità concreta. La Fiorentina potrebbe valutarlo se dovesse partire Kean, mentre Paratici è da sempre un estimatore dell’argentino. La Juventus lo prenderebbe solo dopo l’uscita di David, mentre la pista più intrigante porta alla Lazio, impegnata nella ricostruzione offensiva e alla ricerca di un centravanti titolare.



