Napoli, Lucca torna in campo a Dimaro: primi progressi dopo l’infortunio

Napoli, segnali positivi dal recupero di Lucca dall’infortunio: novità importanti dal ritiro di Dimaro per Allegri

Il Napoli ritrova un primo sorriso sul fronte Lorenzo Lucca. A quattro giorni dall’infortunio rimediato durante l’amichevole contro l’Arezzo, l’attaccante azzurro ha ripreso a lavorare sul terreno di gioco nel ritiro di Dimaro, mostrando segnali incoraggianti nel percorso di recupero.

Come riferito da TMW, il centravanti ha svolto una parte di lavoro personalizzato durante la seduta mattutina. Non si tratta ancora del ritorno in gruppo, ma il fatto che Lucca sia tornato a correre sul campo rappresenta un passaggio importante dopo lo stop accusato nei giorni scorsi.

Napoli, Lucca svolge lavoro personalizzato

Nel corso dell’allenamento, Lucca ha effettuato alcuni giri di campo seguendo il programma predisposto dallo staff medico e atletico del Napoli. Un lavoro controllato, utile per valutare le risposte fisiche dell’attaccante e capire come proseguire nei prossimi giorni.

La gestione resterà prudente, anche perché il club non vuole forzare i tempi in questa fase della preparazione. L’obiettivo è permettere al giocatore di recuperare completamente prima del reinserimento nelle esercitazioni con il resto della squadra.

Napoli, Allegri monitora il rientro dell’attaccante

Il recupero di Lorenzo Lucca è una notizia importante anche per Massimiliano Allegri, che in questa fase del ritiro sta valutando l’intero organico e le possibili soluzioni offensive. L’attaccante resta un profilo utile per caratteristiche fisiche, presenza in area e capacità di dare profondità al reparto.

Il suo stop aveva creato qualche preoccupazione, anche perché il Napoli sta vivendo giorni intensi tra campo e mercato. Ora, però, i primi segnali sono positivi e lasciano filtrare ottimismo.

Napoli, rientro previsto nei prossimi giorni

I tempi esatti per il ritorno in gruppo saranno valutati giorno dopo giorno. Lo staff azzurro continuerà a monitorare l’evoluzione del problema fisico, evitando rischi inutili.

Secondo quanto emerso dalle parole del direttore sportivo Giovanni Manna, Lucca dovrebbe tornare abile e arruolabile entro una decina di giorni. Una prospettiva che consente al Napoli di guardare con maggiore fiducia alla prosecuzione del ritiro di Dimaro.