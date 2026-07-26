Lecce, caso Banda sempre più delicato. Trinchera duro: «Dire che siamo delusi è poco, pagherà le conseguenze»

Il responsabile dell’area tecnica del Lecce, Stefano Trinchera, è intervenuto sullo spinoso caso legato a Lameck Banda, il quale non si è presentato in ritiro

A meno di una settimana dalla conclusione del ritiro precampionato in Austria, il nuovo Responsabile dell’Area Tecnica del Lecce, Stefano Trinchera, ha fatto il punto sul momento del club giallorosso. Intervistato dal Nuovo Quotidiano di Puglia, il dirigente ha affrontato diversi temi centrali: dal mercato in entrata ancora bloccato alla situazione legata a Lameck Banda, passando per i possibili movimenti in uscita e il futuro di Wladimiro Falcone e Tiago Gabriel.

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Il messaggio principale è chiaro: il Lecce non vuole farsi prendere dalla fretta. La società sa dove intervenire e intende muoversi soltanto su profili realmente funzionali al progetto tecnico di Eusebio Di Francesco.

Lecce mercato, Trinchera invita alla pazienza

MERCATO – «Preoccupato? Per niente. Non nascondo che ognuno di noi vorrebbe fare tutto e subito, poi però bisogna fare i conti con la realtà. In questa fase storica del calcio italiano il mercato è diventato molto complicato per tutti, dalle big ai club più piccoli. Basta guardarsi intorno per accorgersi che, al netto di due, forse tre società che hanno fatto diversi movimenti in entrata, tutte le altre sono praticamente ferme.

Le cause? Ci sono dei campionati stranieri, su tutti la Premier League, che hanno alterato il mercato, di conseguenza nessun club è disposto a spendere cifre che, in questa fase della campagna trasferimenti, sembrano sproporzionate rispetto al reale valore di mercato di ogni calciatore. Anche le società più importanti preferiscono aspettare il momento giusto per sferrare il colpo, quindi è solo questione di tempo.

Dove intervenire? Disponiamo già di una base molto solida e sicuramente è un punto di partenza importante, dovremo essere bravi a mettere a disposizione del mister solo calciatori funzionali al suo modo di giocare, altrimenti rischiamo di fare soltanto confusione, sia nei ruoli, che nelle caratteristiche dei calciatori che porteremo in organico entro la fine della campagna trasferimenti estiva. Abbiamo degli obbiettivi ben precisi e al momento giusto affonderemo i colpi, ma ci vuole pazienza. Il tempo è prezioso per tutti, questo lo sappiamo molto bene, però non siamo disposti a riempire la rosa con giocatori che non sono funzionali al progetto tecnico dell’allenatore pur di accontentare la piazza. Significherebbe fare un danno tecnico ed economico e non ce lo possiamo permettere.

Per il primo acquisto ogni giorno può essere quello giusto, il mercato è così. Vorrei far presente che il disagio di fare il ritiro con gli stessi calciatori della stagione precedente riguarda un po’ tutti i club italiani, non solo il Lecce. Basta vedere cosa accade negli altri ritiri delle squadre di A. È importante che i nostri tifosi sappiamo che il Lecce è sul pezzo e sa chi vuole prendere, i frutti del lavoro che stiamo portando avanti da tempo si vedranno presto».

Parole nette, con cui Trinchera ha voluto chiarire la strategia del club. Il Lecce non intende intervenire solo per aumentare numericamente la rosa, ma vuole scegliere calciatori coerenti con le idee dell’allenatore e sostenibili dal punto di vista economico.

Lecce mercato, il punto su Tiago Gabriel e Falcone

Il dirigente giallorosso si è poi soffermato anche sui possibili movimenti in uscita. Al momento, per Tiago Gabriel non sarebbero arrivate offerte ufficiali, mentre intorno a Falcone regnerebbe il silenzio.

USCITE – «Non abbiamo ricevuto offerte ufficiali per Tiago, posso dire però che il ragazzo è attenzionato in giro per il mondo, soprattutto nei principali campionati europei. È stato fatto qualche sondaggio ma nulla di più, se dovesse arrivare un’offerta vantaggiosa per lui e pure per la società posso assicurare che sarà valutata nella giusta maniera. Del resto, il Lecce ha sempre fatto così. Falcone? Fin qui, silenzio assoluto. Nel suo caso devo ammettere che non ci sono stati nemmeno sondaggi, conosciamo il valore di Wladimiro, è tra i migliori portieri della Serie A e ce lo teniamo stretto, oltre ad essere il capitano è anche il simbolo del Lecce».

La posizione del club appare dunque chiara: Tiago Gabriel può essere valutato soltanto davanti a una proposta importante, mentre Falcone resta un punto fermo, sia per valore tecnico sia per peso nello spogliatoio.

Lecce mercato, Trinchera duro sul caso Banda

Uno dei passaggi più delicati riguarda Lameck Banda, la cui situazione continua a creare tensione all’interno dell’ambiente giallorosso. Trinchera ha spiegato che il club non riceve notizie dal giocatore da diversi giorni e che la società andrà avanti sulla linea già comunicata ufficialmente.

BANDA – «Di Banda purtroppo non abbiamo più notizie da giorni, la società ha scelto una strada, comunicata attraverso una nota ufficiale, e la percorrerà fino in fondo. Continuiamo a convocare Banda per le visite mediche senza però ricevere risposta, vedremo fino a quando si andrà avanti così. È certo però che il ragazzo pagherà le conseguenze del suo comportamento, dire che siamo delusi è poco. Siamo sempre stati molto disponibili nei confronti di Lameck, anche in alcune vicende personali lo abbiamo sempre sostenuto, anche per questo motivo il suo comportamento ha colto tutti di sorpresa».

Un messaggio severo, che conferma la frattura tra il Lecce e il calciatore. La società si aspettava un atteggiamento diverso da parte di Banda, anche alla luce del sostegno garantito negli anni.

Lecce mercato, messaggio ai tifosi per il futuro

In chiusura, Trinchera ha voluto rivolgere un pensiero alla tifoseria giallorossa. L’obiettivo del Lecce resta quello di costruire una rosa competitiva per raggiungere la quinta salvezza consecutiva in Serie A.

TIFOSI – «I tifosi rappresentano una componente fondamentale della squadra giallorossa, colgo dunque l’occasione per invitare tutti ad essere ottimisti, così come lo siamo tutti noi. A fine campagna trasferimenti consegneremo a mister Di Francesco un organico all’altezza della situazione ed in grado di lottare per il raggiungimento della quinta salvezza consecutiva in massima serie».

Il messaggio è di fiducia, ma anche di realismo. Il Lecce lavora sul mercato senza fretta, con l’obiettivo di rinforzare la squadra senza compromettere equilibrio tecnico ed economico.