La fine di un’era per gli arbitri: Vincic e Frappart annunciano il ritiro. Nuovi ruoli in vista, ecco cosa succederà

Vincic e Frappart hanno annunciato il ritiro. Nuovi ruoli per il futuro, ecco quale sarà il loro futuro

Una vera e propria scossa attraversa il mondo degli arbitri europei e mondiali. Slavko Vinčić ha deciso di ritirarsi, abbandonando la giacchetta nera al culmine di una carriera ricca di traguardi eccezionali. Il clamoroso annuncio non è giunto direttamente dal protagonista, bensì da un post condiviso sulla piattaforma LinkedIn dal collega francese Clément Turpin.

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Questa scelta matura a pochissima distanza dal conseguimento del Premio Giulio Campanati, riconoscimento assegnatogli per essere stato giudicato il miglior fischietto dell’ultima rassegna iridata. Un epilogo da incorniciare per lo sloveno, la cui ultima apparizione coincide con l’intensa finalissima della Coppa del Mondo tra Spagna e Argentina, dopo aver gestito con autorevolezza tre sfide tra fase a gironi e primi turni ad eliminazione diretta.

Dalla Slovenia ai vertici mondiali: le parole del fischietto sloveno

Designato per la partita più importante a livello planetario, l’arbitro aveva espresso tutta la propria commozione ai microfoni della FIFA:

“Prima lo shock, poi la felicità. Tremavo. Dirigere una finale dei Mondiali è un onore incredibile. È il sogno di qualsiasi arbitro fin da quando inizia questo percorso”

Un percorso cominciato entro i confini nazionali e proseguito con l’ingresso nell’organico degli arbitri internazionali FIFA nel 2010. Da quel momento, il fischietto sloveno ha scalato le gerarchie fino a dirigere la finale di Champions League del 2024 tra Real Madrid e Borussia Dortmund, consolidando la sua reputazione come uno dei profili più affidabili della scena calcistica continentale.

Anche Stéphanie Frappart appende il fischietto al chiodo: per lei un ruolo in UEFA

Il messaggio pubblicato da Turpin non ha riguardato soltanto il fischietto sloveno. È stato infatti reso noto anche l’addio di Stéphanie Frappart, icona del movimento arbitrale femminile. La francese ha impresso il suo nome nei libri di storia per essere stata la prima donna a dirigere un incontro della fase finale dei Mondiali nel 2022, traguardo giunto a tre anni di distanza dalla gestione della Supercoppa UEFA 2019 con protagoniste Liverpool e Chelsea.

Con un bagaglio di oltre cento direzioni nelle coppe europee, la Frappart non abbandonerà del tutto il settore. Lo scorso 25 giugno, la UEFA la ha infatti designata come nuova responsabile del settore arbitrale, un incarico dirigenziale che le permetterà di mettere la propria immensa esperienza al servizio dei futuri direttori di gara europei.