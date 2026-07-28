Neymar Santos, rapporto ormai quasi compromesso: incognita totale sul futuro del fenomeno brasiliano

Il rapporto tra Neymar e il Santos si è incrinato dopo il ritorno dell’attaccante in Brasile. Secondo i media locali, nelle ultime settimane le tensioni sarebbero aumentate, complice una serie di divergenze legate al comportamento del numero 10, alla gestione quotidiana dello spogliatoio e alla complessa situazione societaria. In questo contesto, un rinnovo del contratto oltre dicembre 2026 appare sempre meno probabile.

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Il quotidiano Globo segnala malumori crescenti all’interno del club: alcuni compagni avrebbero accusato Neymar di atteggiamenti difficili da gestire. Tra gli episodi citati, un diverbio con Robinho Junior durante un allenamento e altre frizioni attribuite a comportamenti giudicati egoisti. A complicare ulteriormente il quadro, anche la partecipazione del giocatore a un torneo di carte a San Paolo, evento che ha alimentato polemiche dopo la partita contro la Chapecoense.

Parallelamente, si sono intensificate le voci su un possibile ritiro di Neymar, alimentate dalle critiche alla gestione societaria del Santos, dai dubbi sulla competitività della squadra e dalle difficoltà economiche del club, che deve far fronte a un debito superiore ai 17 milioni di dollari.

Secondo alcuni media brasiliani, dopo la gara contro la Chapecoense ci sarebbe stato un presunto litigio nello spogliatoio, episodio che Neymar ha però smentito pubblicamente. Nonostante il clima teso, l’attaccante ha ribadito la volontà di rispettare il contratto in vigore e di continuare a dare il massimo per il Santos.