Torino, colpo Pietro Comuzzo: operazione definita con la Fiorentina, prestito con riscatto a 19 milioni

Il Torino ha chiuso l’operazione per Pietro Comuzzo: il difensore classe 2005 è pronto a diventare un nuovo giocatore granata. L’accordo con la Fiorentina è stato definito sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 19 milioni, formula che consente al club di Urbano Cairo di valutare il talento friulano per un’intera stagione prima di un eventuale investimento definitivo.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Negli ultimi giorni il Torino aveva intensificato il pressing, avvicinandosi progressivamente al giocatore e superando la concorrenza. L’intesa è ora totale: Comuzzo sosterrà le visite mediche nei prossimi giorni e poi firmerà il contratto che lo legherà ai granata.

Chi è Comuzzo

Nato a San Daniele del Friuli nel 2005, Comuzzo muove i primi passi calcistici tra Tricesimo, Udinese e Pordenone, prima di approdare nel settore giovanile della Fiorentina nel 2018. In maglia viola compie tutta la trafila fino alla Primavera, distinguendosi per una maturità tattica superiore alla media della sua età.

Il debutto in Serie A arriva nella stagione 2023‑24 con Vincenzo Italiano, che lo lancia a soli 18 anni. La vera consacrazione arriva però l’anno successivo: Comuzzo entra stabilmente nelle rotazioni della prima squadra, offrendo prestazioni di grande continuità e affidabilità.

Le sue caratteristiche

Soprannominato “Il Soldato” per disciplina, look e concentrazione, Comuzzo incarna il prototipo del difensore centrale moderno. Alto 185 cm, dominante nei duelli, di piede destro, eccelle nell’anticipo aggressivo, nel senso della posizione e nella forza nei contrasti. Pur prediligendo una gestione semplice del pallone, mostra precisione nei passaggi brevi e ottima lettura delle traiettorie avversarie.

Punto fermo delle selezioni giovanili azzurre e già nel giro della Nazionale maggiore, è considerato uno dei profili difensivi più promettenti della sua generazione.

Il Torino si assicura così un talento in piena crescita, con margini enormi e caratteristiche perfettamente compatibili con il progetto tecnico di Abate.