John Stones verso l’Inter: ok verbale e contratto biennale da 4 milioni, ora si attende la firma prima dell’inizio della sua esperienza in Serie A

John Stones ha dato il suo via libera verbale all’Inter e si prepara a diventare un nuovo rinforzo per la difesa di Chivu in vista della prossima stagione. Il difensore inglese è attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con il Manchester City, chiudendo un ciclo lungo dieci anni e ricco di trofei con i Citizens.

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Le visite mediche non sono ancora state fissate, ma l’accordo tra le parti è definito nei suoi contorni principali e verrà formalizzato nei prossimi giorni. L’Inter ha scelto Stones per aggiungere esperienza internazionale, qualità nell’impostazione e duttilità tattica a un reparto che Chivu vuole rendere più moderno e aggressivo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’operazione si basa su un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione, una cifra che testimonia la volontà del club nerazzurro di puntare su un profilo di alto livello per consolidare la propria struttura difensiva.

Stones, che può giocare sia da centrale puro sia da difensore ibrido in costruzione, rappresenta un innesto perfettamente coerente con le idee del nuovo tecnico. L’Inter si assicura così un giocatore di grande esperienza europea, abituato a competere ai massimi livelli e capace di portare leadership in uno spogliatoio che sta vivendo una fase di rinnovamento.

L’intesa verbale è stata raggiunta, ora manca solo l’ultimo passaggio: poi le visite mediche e la firma. Stones, dopo questo, potrà iniziare la sua nuova avventura in Serie A.