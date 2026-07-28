Manchester City, giornata di luci e ombre: Gvardiol rinnova fino al 2031 ma è ufficiale l’intervento di Rodri. Novità importanti!

Manchester City ha ufficializzato il rinnovo di Gvardiol ma ha dovuto subire l’intervento di Rodri. Ecco tutti gli sviluppi

Giornata ricca di comunicati ufficiali in casa Manchester City. Il club inglese ha annunciato il prolungamento del contratto del difensore croato Josko Gvardiol, che ha firmato un nuovo accordo quinquennale con scadenza fissata all’estate del 2031. Parallelamente, la società britannica ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di Rodri, finito sotto i ferri per risolvere una problematica fisica insorta da diverso tempo.

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Gvardiol si lega al City fino al 2031: i dettagli del rinnovo

Sbarcato in Premier League nell’estate del 2023 proveniente dall’RB Lipsia, il centrale classe 2002 si è imposto in breve tempo come uno degli elementi cardine della formazione di Manchester. Con un bottino di 122 presenze e 13 marcature, il ventiquattrenne ha contribuito al conseguimento di sei trofei, distinguendosi nel panorama calcistico globale sia al centro della difesa che nella posizione di terzino sinistro.

Subito dopo la formalizzazione della firma, il calciatore ha espresso tutto il suo entusiasmo per la decisione presa:

“Appena ho saputo che il City voleva rinnovarmi il contratto, ho capito subito che era quello che volevo.”

“I tifosi del City sono stati incredibili con me fin dal primo giorno, e il club offre assolutamente tutto ai giocatori. È il miglior club del mondo in cui giocare.”

“Ho ricevuto tantissimo amore e rispetto durante i miei tre anni qui e non lo do per scontato.”

“I giocatori che abbiamo qui sono straordinari. Questa è una squadra di livello mondiale, giovane e piena di potenziale. Credo davvero che otterremo molti successi nei prossimi anni.”

Il commento del direttore sportivo Hugo Viana

La soddisfazione dell’ambiente dei Citizens per il blindaggio del talento croato è stata rimarcata anche dalle parole del direttore sportivo Hugo Viana:

“Josko è un giocatore in cui questo club crede davvero. È giovane, un professionista eccezionale ed è già uno dei migliori difensori al mondo.”

“Il Manchester City è determinato a trattenere i suoi migliori talenti, ed è per questo che siamo così felici che questo nuovo contratto sia stato concordato.”

“Josko incarna perfettamente ciò che desideriamo dai nostri difensori: può ricoprire più ruoli, è veloce, forte e quando attacca lo fa in modo superbo. È eccezionale.”

“Ma anche il suo modo di comportarsi è davvero impressionante. È un giovane determinato a dare il meglio di sé, un approccio che si allinea perfettamente con la nostra visione complessiva.”

“Voglio congratularmi con Josko per questo nuovo contratto e ora tutti al City sono concentrati a fare in modo che possa esprimere al massimo il suo potenziale.”

Infermeria: intervento perfettamente riuscito per Rodri

Accanto alle notizie relative al mercato, la dirigenza ha reso noto l’esito dell’operazione al quale si è sottoposto Rodri. Il mediano spagnolo si è affidato alla chirurgia per risolvere definitivamente un problema alla schiena che lo limitava nelle prestazioni. L’intervento ha avuto esito positivo e il centrocampista inizierà ora un percorso di recupero mirato per tornare a disposizione dello staff tecnico nel minor tempo possibile.