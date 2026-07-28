Khalaili, pista Premier dopo l’Inter: Nottingham in trattativa con l’Union SG, interessi anche da Bournemouth e Newcastle

La pista che avrebbe portato Anan Khalaili dall’Union Saint‑Gilloise all’Inter si è definitivamente chiusa: il trasferimento è stato bloccato dal mancato ottenimento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica in Italia dopo le visite mediche di rito. Nonostante lo stop, l’esterno classe 2004 potrebbe comunque cambiare squadra in questa sessione di mercato: su di lui si stanno muovendo con decisione alcune società di Premier League.

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La prima offerta

Secondo The Athletic, il Nottingham Forest ha presentato una prima proposta ufficiale da 20 milioni di euro, ritenuta insufficiente dall’Union Saint‑Gilloise. Il club belga, infatti, aveva già raggiunto un accordo con l’Inter sulla base di 25 milioni più bonus, cifra che ora rappresenta il riferimento minimo per avviare una trattativa.

Tre club interessati

Il Nottingham Forest non è l’unica squadra sulle tracce di Khalaili. Sempre secondo The Athletic, l’esterno israeliano piace anche al Bournemouth e al Newcastle, che stanno monitorando la situazione e potrebbero inserirsi con nuove offerte nelle prossime settimane.

Il futuro di Khalaili resta dunque aperto: sfumato l’approdo in Serie A, la Premier League si prepara a diventare il nuovo terreno di caccia per uno dei giovani più promettenti del panorama europeo



