Senesi è ufficialmente del Tottenham: l’argentino arriva a zero dal Bournemouth! Le sue prime parole e l’accoglienza di De Zerbi

Senesi è un nuovo giocatore del Tottenham: il difensore argentino arriva a parametro zero dal Bournemouth! La sua presentazione

Il Tottenham ha ufficializzato un importante colpo per la propria retroguardia: è fatta per l’ingaggio di Marcos Senesi. Il forte difensore centrale argentino si aggregherà ufficialmente alla squadra londinese a partire dal 1° luglio, una volta ottenuto il via libera internazionale e al termine naturale del suo contratto con il Bournemouth.

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Le prime parole di Senesi in maglia Spurs

Il centrale mancino ha subito espresso grande entusiasmo per la nuova avventura nel Nord di Londra. Non nascondendo le sue ambizioni, il giocatore ha dichiarato: “È una sensazione molto speciale essere un giocatore del Tottenham“

L’argentino ha poi aggiunto: “Fin dal primo momento, il Club ha mostrato perché mi voleva e quanto voleva che io facessi parte di ciò che stanno costruendo. È emozionante e qualcosa in cui non vedo l’ora di partecipare.” Sulle prospettive future ha ribadito: “Ogni volta che metterò piede in campo, farò del mio meglio per rendere orgogliosi i tifosi e riportare il Club dove gli appartiene. Voglio vincere con il Tottenham e farò tutto il possibile per farlo accadere.“

L’entusiasmo della dirigenza e di Roberto De Zerbi

L’acquisto del nazionale sudamericano ha soddisfatto a pieno i vertici societari. Il direttore sportivo Johan Lange ha commentato così l’operazione: “Marcos è un difensore che porta una combinazione di qualità, intelligenza e leadership nella nostra rosa.” Ha poi precisato: “La sua esperienza al massimo livello, la sua compostezza nel possesso palla e la voglia di competere per ogni palla lo rendono un perfetto adatto al nostro modo di giocare.” Per concludere con un augurio: “Siamo lieti di accoglierlo nel Club e crediamo che questo sia il posto perfetto per lui mentre entra in una grande fase della sua carriera.“

Anche l’allenatore degli Spurs, Roberto De Zerbi, ha elogiato il nuovo innesto, fondamentale per il suo sistema tattico: “L’esperienza di Marcos, la qualità con il pallone e il carattere competitivo ci rafforzeranno in difesa, oltre a darci flessibilità nella formazione.” Il tecnico ha analizzato le sue doti: “Si sente a suo agio in una squadra basata sul possesso palla, legge molto bene il gioco e ha la personalità per prosperare in un ambiente impegnativo.” Infine, ha chiosato: “Amo anche la sua mentalità e il suo desiderio di continuare a migliorare e non vedo l’ora di lavorare con lui e vedere il grande contributo che potrà dare alla squadra.“

Chi è Marcos Senesi: un leader difensivo moderno

Originario di Concordia, in Argentina, Senesi è un difensore fisico e mancino cresciuto nel San Lorenzo, dove ha debuttato nel 2016. Nel 2019 è sbarcato in Europa con il Feyenoord, raggiungendo la finale della prima edizione di Conference League nel 2022.

Nello stesso anno è passato in Premier League al Bournemouth, diventando una colonna portante dei Cherries e aiutando il club a raggiungere storici traguardi in classifica. Nell’ultima stagione ha registrato numeri impressionanti: oltre 2.300 passaggi completati e ben 182 lanci lunghi (record per i giocatori di movimento). Inoltre, si è piazzato nella top tre della Premier League per numero di intercetti, respinte e salvataggi, risultando anche il difensore centrale con più assist all’attivo. Un innesto di assoluto valore che porta solidità, tecnica ed esperienza alla corte del Tottenham.