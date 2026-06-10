Stankovic Inter, l’incredibile destino: il ritorno a casa del figlio d’arte che sogna il nerazzurro – VIDEO di Giuseppe Colicchia

Inter, riecco Aleksandar Stankovic: un ritorno scritto nel destino per il talento cresciuto in nerazzurro – VIDEO di Giuseppe Colicchia

Milano, per Aleksandar Stankovic, non è soltanto la città in cui è nato il 3 agosto 2005. È il luogo dei ricordi, della famiglia, dei primi palloni calciati e dell’amore per l’Inter, una passione trasmessa dal padre Dejan, simbolo di una delle epoche più vincenti della storia nerazzurra.

Per anni il giovane centrocampista ha inseguito un obiettivo chiaro: tornare un giorno a vestire la maglia dell’Inter. Quando la scorsa estate aveva lasciato Milano per trasferirsi al Club Brugge, il suo saluto ai tifosi era stato carico di emozione, con la speranza di poter ritrovare quei colori che hanno accompagnato la sua crescita.

La crescita in Belgio e la scelta dell’Inter

Quel momento è arrivato. L’Inter ha deciso di esercitare il diritto di recompra, riportandolo alla base dopo che il Brugge aveva investito 10 milioni per acquistarlo a titolo definitivo. Per riabbracciarlo, il club nerazzurro ha versato circa 23 milioni, un segnale forte della fiducia riposta nelle sue qualità.

Una scelta maturata grazie all’eccellente percorso del serbo negli ultimi due anni. Dopo l’esperienza positiva al Lucerna, Stankovic ha compiuto il salto definitivo in Belgio, brillando anche in Champions League. I numeri parlano da soli: 9 gol e 5 assist in 55 presenze, prestazioni che hanno attirato l’attenzione di diversi club europei.

Il futuro da decidere: decisivo il parere di Chivu

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Nonostante il ritorno sia ufficiale, il futuro del centrocampista resta aperto. La dirigenza interista valuterà tutto durante il ritiro estivo: spazio in rosa, equilibrio del centrocampo ed eventuali offerte dall’estero.

Un ruolo chiave lo avrà Cristian Chivu, l’allenatore che conosce Aleksandar meglio di chiunque altro. Lo ha seguito nel settore giovanile, lo ha visto crescere e non ha mai nascosto di considerarlo quasi un “figlio calcistico”.

Oggi il sogno si è avverato: Stankovic è tornato all’Inter. Resta da capire se il prossimo capitolo della sua storia sarà scritto ancora in nerazzurro o altrove. Ma una certezza rimane: il legame tra Aleksandar e l’Inter non si è mai spezzato.