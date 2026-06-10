Barcellona, riscattato il talento egiziano Hamza Abdelkarim dall’Al Ahly. Ha stregato tutti dopo 6 mesi!

Barcellona, definito il riscatto del talento egiziano Hamza Abdelkarim dall’Al Ahly dopo 6 mesi in blaugrana

Il calciomercato del Barcellona non si ferma ai grandi nomi per la prima squadra, ma continua a lavorare incessantemente con lo sguardo rivolto al futuro e alla cosiddetta linea verde. La dirigenza catalana ha infatti deciso di rompere gli indugi e di attivare ufficialmente la clausola di opzione per l’acquisto a titolo definitivo di Hamza Abdelkarim, giovanissimo e cristallino talento egiziano che si è messo in grande mostra nell’ultimo periodo in Spagna. Lo riporta Fabrizio Romano.

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Le cifre dell’affare: i dettagli dell’accordo con l’Al Ahly

Il giocatore nordafricano era approdato in terra iberica in prestito dal prestigioso club egiziano dell’Al Ahly. Dopo un’attenta e scrupolosa valutazione da parte degli scout e dello staff tecnico blaugrana, la società ha scelto di non farsi scappare questa preziosa opportunità, trasformando il trasferimento temporaneo in un’acquisizione permanente a tutti gli effetti.

Per assicurarsi il cartellino del ragazzo, il Barcellona verserà nelle casse della formazione del Cairo una quota fissa pari a 1,5 milioni di euro, a cui andranno ad aggiungersi una serie di bonus. Si tratta di un investimento oculato e mirato, perfettamente in linea con la nuova politica economica imposta dai vertici del club spagnolo. La strategia della direzione sportiva è infatti sempre più orientata a scovare e valorizzare i campioni di domani prima che il loro prezzo esploda sul mercato internazionale, andando a pescare anche in bacini in fortissima espansione come quello africano.

Sei mesi per convincere tutti: il futuro a tinte blaugrana

La decisione di blindare Abdelkarim non è certamente arrivata per caso. L’impatto del ragazzo con la complessa e selettiva realtà calcistica spagnola è stato a dir poco sorprendente. In appena sei mesi di permanenza al club, il talento egiziano ha saputo mettere in mostra doti tecniche, fisiche e un’intelligenza tattica fuori dal comune, integrandosi alla perfezione nei meccanismi di gioco e nella filosofia di possesso palla tipici della rinomata cantera catalana.

Considerato da moltissimi addetti ai lavori come uno dei prospetti più interessanti e intriganti per il futuro, l’oramai ex gioiello dell’Al Ahly avrà ora la grande possibilità di completare il proprio percorso formativo all’interno de La Masia, la storica accademia del club. L’obiettivo della dirigenza del Barcellona è limpido: far maturare il giocatore senza eccessive pressioni, dotandolo di tutti gli strumenti per poter puntare, in un futuro non troppo lontano, al grande salto nella prima squadra.