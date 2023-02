Ecco come scenderanno in campo Ajax, PSV Eindhoven e Feyenoord: probabili formazioni Eredivisie 2022/2023

L’Eredivisie è la massima serie professionistica del calcio olandese e vive nel 2022/2023 la sua 67ª edizione. In Olanda il campionato si disputa a 18 squadre, è iniziato il 5 agosto 2022 e terminerà il 28 maggio 2023. L’edizione di quest’anno ha avuto un’inedita lunga pausa dal 13 novembre 2022 al 6 gennaio 2023 per consentire ai giocatori di disputare i Mondiali di Qatar 2022. Dopo la vittoria dell’Ajax, che ha conquistato nel 2021/2022 il suo 36° titolo, Feyenoord, PSV Eindhoven e le altre 15 squadre lanciano la sfida ai Lancieri. In classifica, dopo 20 giornate, domina la squadra di Rotterdam, che precede di Probabili formazioni Eredivisie: ecco come potrebbero giocare le grandi d’Olanda nella prossima giornata di campionato.

Probabili Formazioni Eredivisie – 21ª Giornata

Queste le probabili formazioni della 21ª giornata dell’Eredivisie 2022/2023, in programma da venerdì 10 a domenica 12 febbraio 2023.

PSV EINDHOVEN-GRONINGEN (Sabato 11 febbraio, ore 20.00) – MOLA TV

PSV EINDHOVEN (4-3-3): W. Benítez; Teze, Branthwaite, Aanholt, Ramalho; Sangaré, Veerman, Til; Simons, L. De Jong, J. Bakayoko. All. Van Nistelrooy

GRONINGEN (4-2-3-1): Verrips; Balker, Blokzijl, Dankerlui, Määttä; Pelupessy, Hove; Manu, Suslov, Irandust; Ricardo Pepi. All. Van der Ree

HEERENVEEN-FEYENOORD (Domenica 12 febbraio, ore 14.30) – MOLA TV

HEERENVEEN (3-5-2): Mous; Haye, Bochniewicz, Bruma; Köhlert, Timossi Andersson, Tahiri, Olsson, Ewijk; S. Van Hooijdonk, Colassin. All. Van Wonderen

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Pedersen, Geertruida, Hancko, Marcos López; Wieffer, Timber, Kökcü; Dilrosun, Santiago Giménez, Paixão. All. Slot

AJAX-WAALWIJK (Domenica 12 febbraio, ore 16.45) – MOLA TV

AJAX (le probabili formazioni saranno aggiunte nelle prossime ore)

WAALWIJK (le probabili formazioni saranno aggiunte nelle prossime ore)

