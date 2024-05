Eredivisie, il verdetto dell’ultima giornata è logico: Twente in Champions League, AZ Alkmaar in Europa League. Ma sono stati 90 minuti incredibili

Ecco l’ultimo verdetto del campionato Eredivisie con dei risultati tanto clamorosi quanto importanti parlando della classifica

C’era ancora una cosa molto importante da decidere in Eredivisie oggi, all’ultima giornata, disputata tutta in contemporanea con fischio d’inizio. C’era da assegnare ancora il posto per i preliminari di Champions League.

Il Twente si presentava in vantaggio di 2 punti sull’AZ Alkmaar. Ma all’intervallo, la formazione di Enschede impattava 0-0 sul campo dello Zwolle. Pavlidis e compagni si trovavano già sul 3-0 a favore contro l’Utrecht grazie alle reti di Mees De Wit, Van Bommel e Pavlidis.

Nella ripresa l’AZ si suicidava con l’espulsione di Dani De Wit, che determinava la rimonta clamorosa degli ospiti: 3-3 il risultato finale con i gol di Boussaid, Lammers e Jensen. Un clamoroso autodafé mitigato però dal successo del Twente per 2-1, che così si qualifica nella grande Europa, mentre l’AZ giocherà in Europa League.