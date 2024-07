Bacconi: «Il FENOMENO Yamal inizia a 5 anni, il Barcellona ha un METODO che è UNICO»

Le parole di Adriano Bacconi, allenatore e preparatore atletico professionista, sul percorso di Lamine Yamal

Adriano Bacconi, allenatore e preparatore atletico professionista, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni di CalcioNews24 del fenomeno Lamine Yamal.

Cinque anni? É da quell’età che nasce il fenomeno Yamal e tutto il resto?

«A Barcellona fanno lo scouting partendo dal testare l’intelligenza di gioco dei bambini. Quando arrivano a 18 anni hanno già costruito tutto il resto, sono diventati giocatori veri ancora prima di approdare tra i grandi. L’idea di calcio è la stessa ad ogni livello di età, per questo poi Yamal può giocare in prima squadra senza problemi, ne possiede la cultura di gioco a livelli profondi. Sai cosa mi ha colpito di più di lui all’Europeo? Non è l’aspetto tecnico, non l’aver inventato il gol più bello della manifestazione con quel tiro all’incrocio dei pali contro la Francia. No, è il fatto che abbia delle letture di gioco che fanno trapelare una saggezza e un’intelligenza tattica incredibili per l’età che ha. Nico Williams si è messo in evidenza per la velocità, il controllo di palla, il dribbling imprevedibile, insomma, per le caratteristiche individuali. Invece Yamal si crea angoli di passaggio alla Messi, vede traiettorie che altri non immaginano neanche perché quel calcio fatto di connessioni d’insieme lo respira da sempre».

