Barcellona, Flick: «Finale coppa? C’è da essere orgogliosi, battere l’Atletico è difficile. Giochiamo per vincere tutto!»

Le parole di Hans Flick, allenatore del Barcellona, dopo la vittoria in semifinale di Copa del Rey contro l’Atletico Madrid. Tutti i dettagli

Hans Flick ha parlato nel post partita di Atletico Madrid-Barcellona di Copa del Rey, terminata 0-1.

VITTORIA – «Non è facile vincere due volte qui, ma ci siamo riusciti grazie alla mentalità dei ragazzi. Nel secondo tempo hanno dimostrato personalità e hanno saputo difendere il vantaggio, nonostante la giovane età. La difesa a quattro ha fatto un ottimo lavoro, ma è stato un compito di squadra».

NON PRENDERE GOL – «Sono molto felice e orgoglioso del coraggio della squadra. L’Atlético è tra le migliori squadre in Spagna e in Europa, quindi uscire da qui senza subire gol è una grande soddisfazione. La chiave è stata il gol nel primo tempo e la resistenza nella ripresa contro i loro cross».

MIGLIORAMENTI – «Abbiamo fatto grandi passi avanti, la squadra ha capito cosa serve per vincere. E non siamo solo in undici: tutti sono fondamentali per il successo. Il club può essere molto orgoglioso di questi giocatori».

VINCERE TUTTO – «Sognare è bello, ma ora dobbiamo pensare al recupero e alle prossime partite. Prima della finale ci aspettano impegni importanti, a partire dalla sfida contro il Betis. Il Clásico sarà una partita speciale, ma siamo il Barça e giochiamo per vincere titoli. Nulla è facile, dobbiamo restare concentrati».