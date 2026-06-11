Che movimento nel calciomercato della Lazio! Romagnoli vicinissimo alla cessione, i biancocelesti su Arnau Martinez e Asp

La Lazio accelera sul mercato per consegnare a Gennaro Gattuso una rosa più competitiva in vista della prossima stagione. Il club biancoceleste sta lavorando su più fronti, con priorità in difesa e in attacco.

Oltre alla cessione ormai imminente di Alessio Romagnoli e alla pista che porta ad Arnau Martinez, la società ha messo nel mirino anche Jonathan Asp, attaccante attualmente in prestito al Grasshoppers dal Bayern Monaco. Per il classe 2004 l’operazione può chiudersi intorno ai 4 milioni, lasciando ai bavaresi una percentuale importante sulla futura rivendita.

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Sul fronte difensivo, il primo movimento è in uscita: Romagnoli è a un passo dall’Al‑Saad, con gli ultimi dettagli attesi tra stasera e domani prima della chiusura definitiva. Il centrale, vicino al club qatariota già lo scorso inverno, saluterà la Lazio dopo quattro stagioni. Per sostituirlo, il profilo più caldo resta quello di Arnau Martinez, capitano del Girona retrocesso.

La discesa in Segunda División ha abbassato la clausola rescissoria a 7,5 milioni, rendendo l’operazione più accessibile. Lo spagnolo, classe 2003, può giocare sia da centrale sia da terzino destro, ruolo che dopo l’addio di Lazzari sarà coperto da Marusic e Floriani Mussolini.

I numeri dell’ultima stagione confermano la solidità del giovane difensore: 35 presenze in Liga, 2 gol e 2 assist, con rendimento costante soprattutto sulla fascia destra. Un profilo duttile e moderno, ideale per il calcio di Gattuso e per una Lazio che vuole ringiovanire e rendere più dinamico il proprio reparto arretrato. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il club biancoceleste affonderà il colpo. Lo riferisce Di Marzio.