Messico Sudafrica, la partita di Raul Jimenez: ecco l’analisi completa della prestazione dell’attaccante nella gara d’esordio al Mondiale 2026

Uno dei protagonisti annunciati di Messico Sudafrica, la gara inaugurale del Mondiale 2026, è senza dubbio il centravanti della squadra padrone di casa, nonché nazione ospitante della competizione: parliamo di Raul Jimenez, attaccante del Fulham che è appena passato ai Wolves. Ecco la nostra analisi sulla sua partita.

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PRIMO TEMPO

La prima occasione del Mondiale è proprio sul sinistro di Jimenez dopo appena 4 minuti: cross dalla fascia, impatto pieno col mancino del numero 9 e grande risposta di Williams, conclusione forte e non troppo angolata. Caricato come una molla, poco dopo va a disturbare una costruzione da dietro impedendo il lancio lungo. Al 10′ si fa trovare in fuorigioco, appena dopo la rete del compagno Quinones che ha sbloccato la partita.

Al 12′ salva un pallone che sta andando fuori e si guadagna un angolo, sull’esecuzione del quale colpisce di testa senza esito favorevole. Jimenez viene cercato dal portiere con lanci lunghi per sfuttare la sue spizzate. Il resto del primo tempo, senza particolari acuti offensivi, lo vede molto meno coinvolto rispetto alla parte iniziale della gara.

Poco prima del riposo sfiora con il piede destro un invito interessante in profondità, altra risposta del portiere molto pronta: sarebbe stata da rivedere la posizione, forse l’attaccante era di poco oltre la linea difensiva.

SECONDO TEMPO

Il primo flash della sua ripresa è un calcio di punizione dal limite battuto male, palla sulla barriera con un destro debole, la posizione prometteva molto di più. Al 57′ lo si vede a lottare con grande generosità sulla fascia, dimostrando che a 35 anni ha gran voglia di offrire il suo contributo.Al 67′ Jimenez firma il 2-0: chiede il pallone e lo riceve con un perfetto cross di Alvarado, deviazione di testa in corsa.

Al suo quarto Mondiale, ma solo alla sua prima gara da titolare, riesce a mettere un sigillo che entusiasma il pubblico dell’Azteca. Al 72′ riceve palla da Quinones, la posizione di fuorigioco ne vanifica lo scatto in avanti. Un minuto dopo Sibisi lo affronta in area con un colpo di spalla, Raul cade ma non c’è nulla. Al 75′ si chiude la sua gara: Aguirre lo sostituisce con Gonzalez, molti gli applausi per una prestazione più che positiva, coronata dalla rete del 2-0.