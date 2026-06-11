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Pagelle Messico Sudafrica: i TOP e i FLOP della sfida inaugurale del Mondiale
Pagelle Messico Sudafrica: i Top e i Flop protagonisti del match, valido per la prima giornata dei Mondiali 2026
Pagelle Messico Sudafrica: i migliori e i peggiori del match, valido per la prima giornata dei Mondiali 2026.
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Ecco l’analisi dei giocatori Top e Flop della gara inaugurale tra Messico e Sudafrica:
I Top
- Julián Quiñones (Messico): sblocca la partita al 9′ con il gol del vantaggio sfruttando un assist di Lira. Si dimostra tra i più attivi in campo per tutta la prima frazione di gioco. Al 42′ sfiora la doppietta personale colpendo un palo con un tiro dal limite dell’area a portiere battuto. Ed è talmente in fiducia che a inizio ripresa prova persino un tiro appena dopo la linea di centrocampo.
- Raúl Jiménez (Messico): cerca ripetutamente la via della rete, trovandola al 67′ con un colpo di testa su assist di Alvarado per il definitivo 2-0. Grazie a questa marcatura diventa il secondo miglior marcatore della storia della nazionale messicana, lasciandosi andare alle lacrime per la commozione. Generoso, non si direbbe che ha 35 anni.
- Ronwen Williams (Sudafrica): nonostante la sconfitta e le palesi difficoltà della sua squadra, il portiere evita un passivo più pesante. Salva la porta con ottimi interventi, in particolare negando il gol a Jiménez in avvio di gara e sventando diverse incursioni offensive dei padroni di casa. Unica cosa: stia più attento a impostare con i piedi, non ha compagni in grado di stoppare bene i suoi passaggi
I Flop
Yaya Sithole (Sudafrica): lascia la propria squadra in dieci uomini al 49′ per un fallo da ultimo uomo su Gutiérrez lanciato a rete. L’espulsione diretta spegne le già deboli speranze di rimonta della formazione africana. Paradossalmente, però, l’errore più grave è il pallone perso in occasione del vantaggio iniziale del Messico.
César Montes (Messico): macchia l’ottima prestazione della retroguardia messicana facendosi espellere nei minuti di recupero (90+2′) a causa di un intervento scomposto.
Brian Gutiérrez (Messico): spreca diverse opportunità favorevoli a cavallo tra il primo e il secondo tempo. In particolare, al 45′ liscia un pallone da buona posizione e al 46′ manca la rete calciando alto sopra la traversa. Piace però il timing dei suoi inserimenti, Aguirre – ct piuttosto nervoso – potrebbe anche approvare in ultima analisi la sua prestazione.
L’attacco del Sudafrica: la squadra sudafricana appare molto indietro dal punto di vista tecnico e tattico per tutta la durata del match. Il reparto offensivo fatica a creare pericoli concreti, con giocatori come Foster che sprecano le rare occasioni create a causa di appoggi sbagliati e palloni persi banalmente. Non si conta una benché minima occasione, come certifica l’umiliante Xg di 0.08!