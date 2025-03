Feyenoord-Groningen: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al De Kuip va in scena la sfida di Eredivisie tra Feyenoord-Groningen: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

Al De Kuip di Rotterdam si giocherà la gara valevole per la 28ª giornata di Eredivisie tra Feyenoord-Groningen. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Smal; Milambo, Moder, Bueno; Hadji Moussa, Redmond, Paixao.

Groningen (4-3-3): Vaessen; Prins, Blokzijl, Rente, Bacuna; De Jonge, Oosting, Resink; Seuntjens, Willumsson, Valente.

Orario e dove vederla in tv

Feyenoord-Groningen si gioca alle ore 20:00 di mercoledì 2 aprile per la 28ª giornata di campionato di Eredivisie. Verrà trasmessa in esclusiva su Mola Tv. La partita sarà visibile in streaming per i clienti di Mola Tv sul sito della piattaforma o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.